Corinthians x Remo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam hoje, 23, pela 19ª rodada. Saiba como assistir
Corinthians e Remo vão se enfrentar nesta quinta, 23, às 19h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto marca o encerramento do primeiro turno para as duas equipes.
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O Corinthians ocupa a 13ª posição com 24 pontos, e busca uma vitória em casa para subir na tabela nessa retomada do calendário brasileiro. Durante a pausa, o Timão disputou um amistoso com o Cascavel e empatou em 1 a 1. Na última rodada do Brasileirão, a equipe paulista venceu o Grêmio de virada, por 2 a 1.
O técnico Fernando Diniz terá o desfalque do meia Rodrigo Garro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Memphis Depay, em meio às negociações para renovar o contrato que termina no dia 31 de julho, segue de férias, acompanhado por um preparador físico.
O Remo chega a São Paulo em situação mais delicada. O clube paraense ocupa a 19ª posição, com 18 pontos, e precisa vencer para se aproximar das equipes que estão fora do grupo dos quatro últimos. Antes da paralisação, o Leão Azul derrotou o São Paulo por 1 a 0, resultado que alimentou a expectativa de uma recuperação no segundo semestre.
Como assistir ao jogo entre Corinthians e Remo hoje?
Corinthians e Remo vão se enfrentar nesta quinta, 23, às 19h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.
Prováveis escalações:
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André, Breno Bidon e Zakaria Labyad; Jesse Lingard e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.
Remo: Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Vitor Bueno; Yago Pikachu, Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Casagrande (PR);
- Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR);
- Quarto Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO);
- VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC).