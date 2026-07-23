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Esporte

Corinthians x Remo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam hoje, 23, pela 19ª rodada. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 12h30 | Atualizado em 23 jul 2026, 19h03
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 26: General view of Neo Química Arena before a match between Corinthians and Boca Juniors as part of Group E of Copa CONMEBOL Libertadores 2022 on April 26, 2022 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neo Química Arena, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Corinthians e Remo vão se enfrentar nesta quinta, 23, às 19h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto marca o encerramento do primeiro turno para as duas equipes.

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O Corinthians ocupa a 13ª posição com 24 pontos, e busca uma vitória em casa para subir na tabela nessa retomada do calendário brasileiro. Durante a pausa, o Timão disputou um amistoso com o Cascavel e empatou em 1 a 1. Na última rodada do Brasileirão, a equipe paulista venceu o Grêmio de virada, por 2 a 1.

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O técnico Fernando Diniz terá o desfalque do meia Rodrigo Garro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Memphis Depay, em meio às negociações para renovar o contrato que termina no dia 31 de julho, segue de férias, acompanhado por um preparador físico.

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O Remo chega a São Paulo em situação mais delicada. O clube paraense ocupa a 19ª posição, com 18 pontos, e precisa vencer para se aproximar das equipes que estão fora do grupo dos quatro últimos. Antes da paralisação, o Leão Azul derrotou o São Paulo por 1 a 0, resultado que alimentou a expectativa de uma recuperação no segundo semestre.

 

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Como assistir ao jogo entre Corinthians e Remo hoje?

Corinthians e Remo vão se enfrentar nesta quinta, 23, às 19h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André, Breno Bidon e Zakaria Labyad; Jesse Lingard e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

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Remo: Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Vitor Bueno; Yago Pikachu, Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

Arbitragem

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      • Árbitro: Lucas Casagrande (PR);
      • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR);
      • Quarto Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO);
      • VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC).
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