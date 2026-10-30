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Esporte

Corinthians x Mirassol no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 30, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 12h30
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 26: General view of Neo Química Arena before a match between Corinthians and Boca Juniors as part of Group E of Copa CONMEBOL Libertadores 2022 on April 26, 2022 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neo Química Arena, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Corinthians x Mirassol no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

O Corinthians recebe o Mirassol nesta sexta-feira, 30, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto direto ganha importância na reta final da competição pela diferença de apenas quatro pontos entre as equipes.

Comandado por Clarence Seedorf, o Corinthians tenta interromper uma sequência de dez partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. O confronto marcará a primeira partida do treinador holandês à beira do campo na Neo Química Arena, diante da torcida alvinegra. Contratado para substituir Fernando Diniz, Seedorf teve sua estreia inicialmente adiada por problemas na regularização de seu visto de trabalho e só conseguiu comandar a equipe oficialmente na derrota por 3 a 2 para o Vasco, na última rodada. Apesar de o Timão ter chegado a ficar em vantagem, a virada sofrida nos minutos finais agravou a crise e manteve o clube na zona de rebaixamento.

O Timão ocupa a 18ª colocação, com 33 pontos, e precisa vencer para tentar deixar a zona de rebaixamento. Para o confronto, o treinador não poderá contar com Jesse Lingard, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Memphis Depay, Gabriel Paulista, Raniele e Zakaria Labyad. Sem algumas de suas principais peças, o Timão deve apostar na criatividade de Rodrigo Garro e no poder de finalização de Yuri Alberto.

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Do outro lado, o Mirassol chega ao confronto após empatar por 1 a 1 com o São Paulo na última rodada, resultado que manteve a equipe fora da zona de rebaixamento com 37 pontos. Sob o comando de Rafael Guanaes, o clube do interior paulista tenta conquistar maior regularidade nesta reta final para garantir sua permanência na elite nacional. Para o duelo de hoje, o treinador segue sem contar com Negueba, que se recupera de uma lesão no joelho, mas deve manter a base da equipe que enfrentou o São Paulo. 

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Onde assistir?

A partida entre Corinthians e Mirassol terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere. A bola rola às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

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Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; André Luiz, Breno Bidon, Dieguinho, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Yuri Alberto. Técnico: Clarence Seedorf.

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson e Neto Moura; Alesson, Eduardo e Edson Carioca; Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
  • Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Henrique Perinelli Oliveira (SP);
  • Quarto árbitro: Wallas Martins Lopes (MA);
  • VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP);
  • Assistentes de VAR: Lilian da Silva Fernandes Bruno (SP) e Adeli Mara Monteiro (SP).
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TAGS:
Campeonato Brasileiro
Corinthians
Futebol: onde assistir
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