Corinthians x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo, 16, na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do campeonato
Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 16 de agosto, às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas um ponto na tabela: a Raposa está com 33 pontos, enquanto o Timão está com 32.
O Corinthians chega ao confronto depois de empatar por 0 a 0 com o Rosario Central, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A equipe de Fernando Diniz suportou a pressão dos argentinos, teve Hugo Souza como um dos principais destaques e deixou a decisão da vaga aberta para a próxima quinta-feira, em São Paulo. Antes do compromisso continental, porém, o Timão volta suas atenções ao Brasileiro, competição em que vem de vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. A sequência de jogos pode influenciar as escolhas de Fernando Diniz, já que o Corinthians terá poucos dias de preparação entre o duelo contra o Cruzeiro e a partida decisiva diante do Rosario Central.
O Cruzeiro vive cenário parecido. A equipe de Artur Jorge empatou por 1 a 1 com o Flamengo, no Mineirão, na quarta-feira, também pela ida das oitavas da Libertadores. Keny Arroyo marcou o gol celeste, enquanto Lucas Paquetá deixou tudo igual para os cariocas. No Brasileirão, a Raposa chega embalada pela vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol e tenta aproveitar o confronto direto para se consolidar entre os primeiros colocados. O desgaste também pesa: depois de enfrentar o Corinthians, o time terá o jogo de volta contra o Flamengo na quarta-feira, no Maracanã.
Onde assistir a partida entre Corinthians e Cruzeiro?
Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 16, às
19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.
Prováveis escalações:
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, Raniele e Breno Bidon; Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul. Técnico: Fernando Diniz.
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero e Gerson; Keny Arroyo, Matheus Pereira e Wesley; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Arbitragem:
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);
- Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Douglas Pagung (ES);
- Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ);
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ);
- AVAR: Antonio Adriano de Oliveira (MA).