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Esporte

Corinthians x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 16, na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 13h00
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 26: General view of Neo Química Arena before a match between Corinthians and Boca Juniors as part of Group E of Copa CONMEBOL Libertadores 2022 on April 26, 2022 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neo Química Arena, em São Paulo, vai ser o palco da partida entre Corinthians e Rosario Central hoje (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Corinthians x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 16 de agosto, às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas um ponto na tabela: a Raposa está com 33 pontos, enquanto o Timão está com 32. 

O Corinthians chega ao confronto depois de empatar por 0 a 0 com o Rosario Central, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A equipe de Fernando Diniz suportou a pressão dos argentinos, teve Hugo Souza como um dos principais destaques e deixou a decisão da vaga aberta para a próxima quinta-feira, em São Paulo. Antes do compromisso continental, porém, o Timão volta suas atenções ao Brasileiro, competição em que vem de vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. A sequência de jogos pode influenciar as escolhas de Fernando Diniz, já que o Corinthians terá poucos dias de preparação entre o duelo contra o Cruzeiro e a partida decisiva diante do Rosario Central. 

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O Cruzeiro vive cenário parecido. A equipe de Artur Jorge empatou por 1 a 1 com o Flamengo, no Mineirão, na quarta-feira, também pela ida das oitavas da Libertadores. Keny Arroyo marcou o gol celeste, enquanto Lucas Paquetá deixou tudo igual para os cariocas. No Brasileirão, a Raposa chega embalada pela vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol e tenta aproveitar o confronto direto para se consolidar entre os primeiros colocados. O desgaste também pesa: depois de enfrentar o Corinthians, o time terá o jogo de volta contra o Flamengo na quarta-feira, no Maracanã.

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Onde assistir a partida entre Corinthians e Cruzeiro?

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 16, às

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19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, Raniele e Breno Bidon; Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul. Técnico: Fernando Diniz. 

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero e Gerson; Keny Arroyo, Matheus Pereira e Wesley; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge. 

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Arbitragem:

  • Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);
  • Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Douglas Pagung (ES);
  • Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ);
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ);
  • AVAR: Antonio Adriano de Oliveira (MA).
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TAGS:
Campeonato Brasileiro
Corinthians
EC Cruzeiro
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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