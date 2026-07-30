Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Esporte

Corinthians x Athletico-PR no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam na Neo Química Arena pela 21ª rodada do campeonato. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 12h00 | Atualizado em 30 jul 2026, 18h03
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 26: General view of Neo Química Arena before a match between Corinthians and Boca Juniors as part of Group E of Copa CONMEBOL Libertadores 2022 on April 26, 2022 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neo Química Arena, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
Continua após publicidade
Corinthians x Athletico-PR no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Corinthians e Athletico-PR vão se enfrentar nesta quinta-feira, 30, às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Neo Química Arena, em São Paulo

+ Jogos de hoje, quinta, 30 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

O Corinthians vem de um empate em 1 a 1 fora de casa contra o Bahia e busca a vitória para se aproximar do G-5. A equipe paulista está na 9ª colocação, com 28 pontos. O técnico Fernando Diniz terá que lidar com o desfalque do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, suspenso, além de Matheus Bidu, que é dúvida por problemas físicos.

Siga

Já o Furacão, que ocupa a terceira posição na tabela com 36 pontos, vem de duas vitórias consecutivas contra o São Paulo e o Internacional. A equipe comandada por Odair Hellmann quer manter a boa fase para seguir na caça aos líderes do campeonato e conta com o artilheiro Kevin Viveros, que divide a liderança de gols da competição.

Continua após a publicidade

As duas equipes já se enfrentaram 11 vezes na Neo Química Arena e o Athletico nunca venceu, com 6 vitórias corintianas e 5 empates.

 

Continua após a publicidade

Futebol: as contratações de peso na temporada

Como assistir ao jogo entre Corinthians e Athletico-PR hoje?

Corinthians e Athletico-PR vão se enfrentar nesta quinta, 30, às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida terá transmissão da Record, CazéTV e Premiere.

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Pedro Milans; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Continua após a publicidade

Athletico-PR: Santos; Carlos Terán, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Jadson, Portilla e Claudinho; Leozinho, Kevin Viveros e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

Arbitragem

    Continua após a publicidade
    • Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);
    • Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC);
    • Quarto Árbitro: Emerson Souza Silva (BA);
    • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ);
    • AVAR: Andrea Izaura Maffra Marcelino (RJ).
    Publicidade
    TAGS:
    Campeonato Brasileiro
    Futebol: onde assistir
    Redação Digital
    Assine Abril

    Veja Negócios

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    ABRIL DAY

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    Veja

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    ABRIL DAY

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    Guia do Estudante

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

    ABRIL DAY

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

    Superinteressante

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    ABRIL DAY

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    ABRIL DAY

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    Você RH

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    ABRIL DAY

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    Veja Saúde

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    ABRIL DAY

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    Claudia

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    ABRIL DAY

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

    Viagem e Turismo

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

    ABRIL DAY

    Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

    Goread

    Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA MÊS DOS PAIS

    Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

    Guia + Veja

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    Veja + Zero Hora

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Capricho

    Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELAMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas + Placar

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
    Quem assina tem mais vantagens
    Icone de colunistas
    Colunistas
    Conteúdo criado por especialistas
    Icone de favoritos
    Seus favoritos
    Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
    Icone de aplicativo
    Aplicativo
    Leia todas as revistas em um só app
    Icone de sites
    Sites
    Acesso ilimitado aos sites
    Icone de leitura offline
    Leia offline
    Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
    Icone de clube
    Abril Signature
    Descontos, cashback, sorteios e muito mais

    Leia também no GoRead

    Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

    Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

    Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
    ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

    Digital Básico

    A notícia em tempo real na palma da sua mão!
    Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
    De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
    OFERTA MÊS DOS PAIS

    Revista em Casa + Digital Premium

    Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
    De: R$ 59,99/mês
    A partir de R$ 29,90/mês
    Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

    *Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
    *Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).