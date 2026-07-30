Corinthians x Athletico-PR no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Corinthians e Athletico-PR se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão na Neo Química Arena. O Timão busca subir na tabela, enquanto o Furacão defende a vice-liderança e tenta quebrar um tabu histórico em São Paulo. Descubra onde assistir e os detalhes deste confronto decisivo do Campeonato Brasileiro.

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Corinthians e Athletico-PR vão se enfrentar nesta quinta-feira, 30, às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Neo Química Arena, em São Paulo

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O Corinthians vem de um empate em 1 a 1 fora de casa contra o Bahia e busca a vitória para se aproximar do G-5. A equipe paulista está na 9ª colocação, com 28 pontos. O técnico Fernando Diniz terá que lidar com o desfalque do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, suspenso, além de Matheus Bidu, que é dúvida por problemas físicos.

Já o Furacão, que ocupa a terceira posição na tabela com 36 pontos, vem de duas vitórias consecutivas contra o São Paulo e o Internacional. A equipe comandada por Odair Hellmann quer manter a boa fase para seguir na caça aos líderes do campeonato e conta com o artilheiro Kevin Viveros, que divide a liderança de gols da competição.

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As duas equipes já se enfrentaram 11 vezes na Neo Química Arena e o Athletico nunca venceu, com 6 vitórias corintianas e 5 empates.

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Como assistir ao jogo entre Corinthians e Athletico-PR hoje?

Corinthians e Athletico-PR vão se enfrentar nesta quinta, 30, às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida terá transmissão da Record, CazéTV e Premiere.

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Pedro Milans; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

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Athletico-PR: Santos; Carlos Terán, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Jadson, Portilla e Claudinho; Leozinho, Kevin Viveros e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

Arbitragem

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Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG); Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC);

Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC); Quarto Árbitro: Emerson Souza Silva (BA);

Emerson Souza Silva (BA); VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ);

Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ); AVAR: Andrea Izaura Maffra Marcelino (RJ).