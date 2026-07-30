Corinthians x Athletico-PR no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam na Neo Química Arena pela 21ª rodada do campeonato. Saiba como assistir ao vivo
Corinthians e Athletico-PR vão se enfrentar nesta quinta-feira, 30, às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Neo Química Arena, em São Paulo
+ Jogos de hoje, quinta, 30 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
O Corinthians vem de um empate em 1 a 1 fora de casa contra o Bahia e busca a vitória para se aproximar do G-5. A equipe paulista está na 9ª colocação, com 28 pontos. O técnico Fernando Diniz terá que lidar com o desfalque do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, suspenso, além de Matheus Bidu, que é dúvida por problemas físicos.
Já o Furacão, que ocupa a terceira posição na tabela com 36 pontos, vem de duas vitórias consecutivas contra o São Paulo e o Internacional. A equipe comandada por Odair Hellmann quer manter a boa fase para seguir na caça aos líderes do campeonato e conta com o artilheiro Kevin Viveros, que divide a liderança de gols da competição.
As duas equipes já se enfrentaram 11 vezes na Neo Química Arena e o Athletico nunca venceu, com 6 vitórias corintianas e 5 empates.
Como assistir ao jogo entre Corinthians e Athletico-PR hoje?
Corinthians e Athletico-PR vão se enfrentar nesta quinta, 30, às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida terá transmissão da Record, CazéTV e Premiere.
Prováveis escalações:
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Pedro Milans; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.
Athletico-PR: Santos; Carlos Terán, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Jadson, Portilla e Claudinho; Leozinho, Kevin Viveros e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.
Arbitragem
- Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC);
- Quarto Árbitro: Emerson Souza Silva (BA);
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ);
- AVAR: Andrea Izaura Maffra Marcelino (RJ).