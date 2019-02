Corinthians vence por 3 a 0 e garante classificação na Copinha

Com a presença do presidente licenciado Andrés Sanches nas tribunas do Estádio Municipal de Jaguariúna, o Corinthians se classificou nesta terça-feira para a fase eliminatória da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Timão venceu o Juventus-SP por 3 a 0 e, de quebra, garantiu o primeiro lugar do Grupo M.

O primeiro tempo foi bastante disputado, com boas chances de gol das duas equipes. Mas o fraco desempenho de Wesley, do Corinthians, fez com que o técnico Narciso o substituísse pelo atacante Paulinho, logo aos 34 minutos. O placar acabou em branco, e a ação ficou para a segunda etapa.

E, logo de cara, ficou claro que o segundo tempo seria diferente. Aos dois minutos, Paulinho sofreu um carrinho de Mancini dentro da área e o juiz marcou pênalti. O lateral esquerdo Denner foi para a cobrança e bateu rasteiro, no canto direito do goleiro Rafael, colocando o Timão na frente.

Pouco tempo depois, ocorreu a primeira substituição do lado juventino: Mancini saiu para a entrada de Silas. Mas a alteração não foi suficiente para alterar o placar, pelo menos não a favor do Moleque Travesso. Aos 14 minutos, Anderson soltou a perna esquerda e fez um golaço de fora da área, ampliando para o Timão.

E não deu tempo nem para o Juventus se recompor. Logo na saída de bola, o Corinthians chegou pela direita e Clayton cruzou na área. Douglas, com faro de centroavante, se antecipou ao zagueiro e marcou o terceiro do Alvinegro, selando a classificação.

A fim de garantir o saldo positivo de oito gols e uma vaga na próxima fase, como um dos oito melhores segundos colocados, o técnico do Juventus tirou o meia Athaide e botou o volante Jean, aos 19 minutos.

Aos 23, foi a vez do Corinthians mexer novamente, com a entrada de Edilson no lugar de Giovanni. Pedro ainda entrou no lugar de Alan, no Moleque Travesso, e Ualefi no lugar de Anderson, no Corinthians.

Todas essas substituições, junto com a maior posse de bola do Timão, nada fizeram para alterar o placar do jogo, que acabou com vitória alvinegra.

De qualquer maneira, as dificuldades encontradas pelo time do Parque São Jorge no primeiro tempo serviram de alerta para o técnico Narciso. ‘No mata-mata, não pode errar. Espero que meu time renda mais’, afirmou, na saída do campo.

O Corinthians, que marcou 14 gols e não sofreu nenhum nesta primeira etapa, enfrenta na próxima fase Goiás ou Guarani. Já o Juventus ainda depende de outros resultados, mas tem grandes chances de confirmar sua classificação.