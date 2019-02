Corinthians tem interesse na contratação de Neto Coruja, do Vitória

Atual diretor de futebol do Corinthians, o ex-jogador Edu confirmou nesta quarta-feira que a diretoria do clube está interessada na contratação do volante Neto Coruja, do Vitória, para ser suplente de Ralf no meio-campo da equipe. O jogador viria para dar mais opções ao técnico Tite e compor o elenco que voltará a disputar a Libertadores em 2012.

‘Nós estamos estudando essa contratação e temos o interesse. O atleta vem jogando há muito tempo no Vitória e terminou a temporada bem. Mas a conversa ainda não evoluiu muito, pois temos muitas pendências aqui no clube e esperamos resolvê-las’, declarou o dirigente, em entrevista ao portal Bahia Notícias.

Com 24 anos, Neto Coruja foi um dos grandes destaques da campanha do Vitória na Série B. Titular durante boa parte da competição, o atleta caiu nas graças da torcida pela dedicação que demonstra em campo, mas uma série de lesões apresentadas durante a temporada acabaram prejudicando seu desempenho em algumas ocasiões.

Apesar da contratação do atleta ter entrado em pauta no Timão, as conversas com o Leão ainda não foram iniciadas de forma contundente e uma possível transação envolvendo o jogador só será discutida após o encontro dos dirigentes de ambos os clubes. O Corinthians considera o bom relacionamento que mantém com a equipe baiana essencial e vai esperar o aval do clube para discutir as questões referentes ao contrato com o jogador.

‘Nós temos um excelente relacionamento com o Vitória e não queremos perder isso. É uma parceria antiga e isso é importante. Vamos conversar com o Vitória para saber como ficará melhor para os dois clubes’, finalizou Edu.