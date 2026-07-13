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Esporte

Corinthians passa por novo transfer ban da Fifa

Punição aconteceu pela falta de pagamento de dívidas do clube

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 17h33
Homem idoso de pele clara, cabelos grisalhos e óculos, usando um fone de ouvido branco na orelha esquerda, camisa polo preta e blazer preto, com um broche dourado na lapela direita. Ele tem uma expressão séria e está em um ambiente escuro, com um detalhe branco no canto superior esquerdo
Omar Stabile é o atual presidente do clube paulista (Bruno Escolastico Sousa Silva/NurPhoto/Getty Images)
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O Corinthians recebeu nesta segunda-feira, 13, uma notificação da Fifa que o proíbe, por prazo indeterminado, de registrar novos jogadores até que o clube quite suas dívidas com outros times. A nova punição veio após não finalizar o pagamento de uma multa disciplinar aplicada pela Federação no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão), emitida à época por atrasos nos compromissos financeiros das negociações dos jogadores José Martínez, Charles e Talles Magno.

De acordo com informações do ge, a diretoria do Corinthians decidiu não quitar a multa como forma de priorizar o pagamento dos salários do elenco atual. Este é o segundo transfer ban do time em um prazo de dois meses. O primeiro aconteceu por uma dívida de US$ 1,5 milhão com o Philadelphia Union pela compra de José Martínez, em 2024.

A situação soma ao contexto preocupante do clube. A diretoria do Corinthians conversava com o atacante Wesley e o volante Arthur e contava com a derrubada do primeiro transfer ban para que as negociações seguissem. Além disso, o clube já havia sido acionado nos dois últimos meses pela quebra de contrato com Matías Rojas, e ainda não pagou os direitos de imagem do mês de junho de seu elenco profissional.

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