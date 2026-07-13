Corinthians passa por novo transfer ban da Fifa

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O Corinthians recebeu um novo transfer ban da Fifa, impedindo o registro de jogadores por tempo indeterminado. A punição se deve à falta de pagamento de uma multa de US$ 225 mil relacionada a dívidas por negociações de atletas. O clube priorizou o salário do elenco, enfrentando o segundo bloqueio em dois meses e somando a uma série de problemas financeiros.

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O Corinthians recebeu nesta segunda-feira, 13, uma notificação da Fifa que o proíbe, por prazo indeterminado, de registrar novos jogadores até que o clube quite suas dívidas com outros times. A nova punição veio após não finalizar o pagamento de uma multa disciplinar aplicada pela Federação no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão), emitida à época por atrasos nos compromissos financeiros das negociações dos jogadores José Martínez, Charles e Talles Magno.

De acordo com informações do ge, a diretoria do Corinthians decidiu não quitar a multa como forma de priorizar o pagamento dos salários do elenco atual. Este é o segundo transfer ban do time em um prazo de dois meses. O primeiro aconteceu por uma dívida de US$ 1,5 milhão com o Philadelphia Union pela compra de José Martínez, em 2024.

A situação soma ao contexto preocupante do clube. A diretoria do Corinthians conversava com o atacante Wesley e o volante Arthur e contava com a derrubada do primeiro transfer ban para que as negociações seguissem. Além disso, o clube já havia sido acionado nos dois últimos meses pela quebra de contrato com Matías Rojas, e ainda não pagou os direitos de imagem do mês de junho de seu elenco profissional.