Corinthians instala primeiras colunas do estádio de Itaquera

Um ano após o anúncio oficial da construção do estádio do Corinthians, foram instaladas as três primeiras colunas, das 500 previstas, no terreno de Itaquera, zona leste de São Paulo. O evento desta quinta-feira teve a participação do presidente Andrés Sanchez.

A oficialização da parceria com a empreiteira Odebrecht para a construção da arena foi anunciada em 1 de setembro de 2010, dia do centenário do clube. Esta noite, haverá um show de comemoração dos 101 anos no estádio do Anhembi. A celebração para a torcida está marcada para o sábado, em frente ao terreno do estádio, com público previsto de 15 mil pessoas e a partir das 11h (Brasília).

Na última quarta-feira, o time venceu o Grêmio por 3 a 2 no estádio Pacaembu e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. ‘É importante presentear a torcida. Esse resultado veio para esquecermos o último jogo e nos dá confiança para o segundo turno’, exaltou o lateral esquerdo Ramon, que marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

O Timão vinha de duas derrotas seguidas, para Figueirense e Palmeiras. Com 40 pontos, dois de vantagem para o segundo colocado Vasco, a equipe volta a campo no domingo para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, às 16h (Brasília).