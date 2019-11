Corinthians homenageia vítimas do nazismo com estrela de Davi na camisa

O Corinthians anunciou nesta terça-feira, 5, que voltará a estampar uma estrela acima do escudo na camisa depois de sete anos. A ação faz parte de uma homenagem à comunidade judaica em memória das vítimas do nazismo.

Na quarta-feira, 6, diante do Fortaleza, os jogadores entrarão em campo com a estrela de Davi estampada, em alusão a chamada Noite dos Cristais, em 9 de novembro de 1938. A data marca o início da perseguição nazista aos judeus.

As camisas usadas na partida serão leiloadas e o lucro revertido ao Memorial do Holocausto, no Bom Retiro, em São Paulo, parceiro do clube na campanha. O Corinthians utilizou em sua camisa estrelas amarelas referentes aos títulos brasileiros e Mundiais até 2012, quando decidiu extinguir a prática.