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Esporte

Corinthians corre para renovar com Memphis apesar das dúvidas sobre sua condição física

O clube exige exames médicos do jogador, mas tem data limite para fechar negociação

Por Gabriel Bussolotti Silveira 28 jul 2026, 15h26 | Atualizado em 28 jul 2026, 17h43
Memphis Depay
Memphis Depay atuando pelo Corinthians (Alexandre Oliveira/Sports Press Photo/Getty Images)
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Corinthians corre para renovar com Memphis apesar das dúvidas sobre sua condição física Priorizar nos meus resultados Google

O Corinthians corre para renovar com Memphis apesar das dúvidas sobre sua condição física. O clube e o jogador chegaram a um acordo em relação ao contrato, mas o Timão exige que o holandês faça exames médicos para que a negociação seja concluída. No entanto, essa ação não pode demorar, pois entrave do transfer ban pode impedir a renovação.

Neste domingo, 26, Memphis sinalizou à diretoria do Timão que aceitaria continuar no time por mais dois anos. O holandês topou reduzir o salário e o clube se comprometeu em diluir o pagamento da dívida de 40 milhões de reais durante o tempo de contrato. O novo acordo prevê que o dinheiro recebido pelo jogador virá em parte (75%) de um salário fixo, proveniente do orçamento do futebol corinthiano, e o resto (25%) terá como origem ações de marketing.

Apesar de Memphis ter aceitado as novas condições do contrato, o Corinthians ainda não deu a renovação como concluída. O clube paulistano ainda tem interesse no holandês, mas possui uma preocupação principalmente em relação a questão física do atacante.

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Porém, o Timão também corre contra o tempo, pois caso a negociação demore, Memphis poderá ser impedido de atuar pelo clube. Isso aconteceria, pois o Corinthians está sobre transfer ban, uma punição da Fifa que impede o time de inscrever novos jogadores. O holandês ainda pertence ao Timão, mas após o dia 31 de julho, o vínculo entre o jogador e clube acabará. Caso a negociação seja concluída e o registro seja feito somente após essa data, a renovação passaria a ser tratada como uma nova contratação, o que impediria a inscrição do camisa 10.

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Em razão disso, o Corinthians trabalha para concluir as documentações e já agendou o retorno do jogador ao Brasil para quinta-feira, 30. No dia em que chegar, ele passará por uma bateria de exames e deve assinar o contrato logo em seguida.

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