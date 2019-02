Corinthians bate Santa Fe e lidera grupo na Libertadores

O Corinthians não foi brilhante, mas jogou o suficiente para vencer o colombiano Santa Fe por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Itaquerão, e ficar em situação confortável na Copa Libertadores. Guilherme marcou de cabeça o gol da vitória, após bom cruzamento de Rodriguinho.

O resultado pelo placar mínimo em uma partida difícil deixa a equipe paulista na liderança do Grupo 8 do torneio, com 6 pontos – duas vitórias em dois jogos. O Cerro Porteño, do Paraguai, aparece em segundo, com 4 pontos, e o Santa Fe está em terceiro, com 1 ponto. O chileno Cobresal ainda não pontuou. O próximo compromisso do Corinthians na Libertadores será contra o Cerro, em Assunção, na próxima quarta.

O jogo – A equipe comandada por Tite começou a partida no Itaquerão de maneira ofensiva, buscando o ataque e pressionando a saída do adversário. Os erros de passe, no entanto, atrapalhavam a construção das jogadas mais incisivas. Na primeira grande chance, André pressionou a defesa do Santa Fe e a bola sobrou limpa para Gioavanni Augusto. O meia tocou fraco por cima do goleiro, e o lateral Balanta conseguiu salvar quase em cima da linha.

O time colombiano equilibrou o jogo no final do primeiro tempo e quase empatou em chute de fora da área de Gómez, que desviou em Felipe. Cássio mostrou poder de reação e conseguiu defender.

A partida continuou disputada na segunda etapa e o Santa Fe assustou com Ibarguen, que cabeceou por cima do gol. Aos 19 minutos, veio o gol do Corinthians. Em boa jogada pela direita, Fagner viu a passagem de Rodriguinho, que protegeu na linha de fundo e cruzou. Livre, Guilherme balançou a rede de cabeça e comemorou muito.

Em desvantagem, a equipe colombiana pressionou na reta final da partida e exigiu boas defesas de Cássio. O Corinthians, por sua vez, teve espaço para jogar, mas não conseguiu encaixar um contra-ataque mortal. Resultado final: vitória magra, mas três pontos importantes.

