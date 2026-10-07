Corinthians anuncia demissão de Fernando Diniz após sete derrotas seguidas
Sequência negativa deixou o clube paulista perto da zona de rebaixamento no Brasileirão
O Corinthians comunicou a demissão do técnico Fernando Diniz na noite desta quarta-feira, 7. Em uma nota curta, o clube paulista anunciou a saída do treinador e de sua comissão técnica. “O Corinthians agradece aos profissionais pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso na sequência de suas carreiras. Diniz estava no comando da equipe desde abril.
O desligamento do técnico veio depois do revés por 2 a 1 da equipe nesta quarta contra o Internacional, no Beira-Rio. Foi a sétima derrota seguida do Corinthians no Brasileirão. A sequência negativa deixou o time apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, em 16º, com 32 pontos.
Confira abaixo as sete derrotas seguidas do Corinthians:
Internacional 2 x 1 Corinthians
Corinthians 1 x 3 Fluminense
Flamengo 2 x 1 Corinthians
Corinthians 1 x 2 Chapecoense
Corinthians 0 x 1 Santos
Coritiba 2 x 1 Corinthians
Corinthians 1 x 2 Cruzeiro
Leia a nota completa do Corinthians sobre a demissão de Fernando Diniz:
“O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Fernando Diniz do comando da equipe masculina de futebol. Além do treinador, deixa o clube sua comissão técnica.
O Corinthians agradece aos profissionais pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.”