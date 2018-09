Coreias anunciam candidatura conjunta para Jogos Olímpicos de 2032

As Coreias do Norte e do Sul anunciaram nesta quarta-feira uma candidatura conjunta às Olimpíadas de 2032, em uma nova demonstração da diplomacia esportiva. No início do ano, os Jogos de Inverno de Pyeongchang serviram como um sinal de pacificação nas relações entre os países vizinhos.

Kim Jong-un, ditador norte-coreano, e Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, confirmaram o projeto ao final da cúpula intercoreana de Pyongyang, em comunicado sem maiores detalhes. A campanha olímpica exigirá um nível sem precedentes de cooperação e confiança mútua entre os dois países.

Os líderes coreanos também revelaram um acordo para “participar conjuntamente em competições internacionais”, incluindo os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. A ideia inicial partiu de Do Jong-hwan, ministro do Esporte da Coreia do Sul.

Os países estão tecnicamente em guerra desde 1950, pois não foi assinado um Tratado de Paz, após a Guerra da Coreia. No entanto, o esporte já apresentou algumas tréguas históricas: em 2000, nos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, as duas delegações desfilaram juntas na cerimônia de abertura.

Neste ano, os países repetiram a atitude na Olimpíada de Inverno, em Pyeongchang, e nos Jogos Asiáticos, em Jacarta e Palembang, na Indonésia. Além da organização de eventos, os países já atuaram em competições internacionais com atletas e equipes conjuntas.

Copa de 1930 – O ministro sul-coreano Do Jong-hwan também tem um projeto para organizar a Copa do Mundo de 2030, junto com a China, que tem interesse em receber o torneio. Coreia do Norte e Japão também seriam convidados, segundo o ministro, para participarem da iniciativa.

1. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 1 /21 Vista aérea da abertura dos jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (François-Xavier Marit/Getty Images) Vista aérea da abertura dos jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018

2. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 2 /21 Cantores dão show na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang - 09/02/2018 (Jamie Squire/Getty Images) Cantores dão show na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang - 09/02/2018

3. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 3 /21 A tocha olímpica é levada ao caldeirão para ser acesa durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang - 09/02/2018 (Ronald Martinez/Getty Images) A tocha olímpica é levada ao caldeirão para ser acendida durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang - 09/02/2018

4. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 4 /21 Integrantes do time de hockey da Coreia carregam a tocha dos Jogos Olímpicos de Inverno durante cerimônia de abertura, no estádio Olímpico de Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/2/2018 (Quinn Rooney/Getty Images) Integrantes do time de hockey da Coreia carregam a tocha dos Jogos Olímpicos de Inverno durante cerimônia de abertura, no estádio Olímpico de Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/2/2018

5. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 5 /21 Dançarinos se apresentam na abertura da Olimpíada de Inverno em Pyeongchang, Coreia do Sul - 09/02/2018 (Quinn Rooney/Getty Images) Dançarinos se apresentam na abertura das Olimpíadas de Inverno em Pyeongchang, Coreia do Sul - 09/02/2018

6. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 6 /21 O presidente do COI, Thomas Bach, discursa durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang 2018 no Estádio Olímpico de PyeongChang - 09/02/2018 (Jamie Squire/Getty Images) O presidente do COI, Thomas Bach, discursa durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang 2018 no Estádio Olímpico de PyeongChang - 09/02/2018

7. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 7 /21 Um artista realiza performance com chamas durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Kai Pfaffenbach/Reuters) Um artista realiza performance com chamas durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018

8. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 8 /21 Dançarinos executam uma performance carregando quadrados iluminados durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Quinn Rooney/Getty Images) Dançarinos executam uma performance carregando quadrados iluminados durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018

9. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 9 /21 Dançarinos executam uma performance carregando quadrados iluminados durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Jamie Squire/Getty Images) Dançarinos executam uma performance carregando quadrados iluminados durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018

10. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 10 /21 Artistas realizam performance durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Jamie Squire/Getty Images) Artistas realizam performance durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018

11. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 11 /21 Artistas realizam performance durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Jamie Squire/Getty Images) Artistas realizam performance durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018

12. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 12 /21 Edson Bindilatti carrega a bandeira acompanhado da delegação do Brasil durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang - 09/02/2018 (Mark Ralston/AFP) O dramaturgo Edson Bindilatti carrega a bandeira acompanhado da delegação do Brasil durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang - 09/02/2018

13. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 13 /21 Artistas realizam performance durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Stefano Rellandini/Reuters) Artistas realizam performance durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018

14. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 14 /21 Portador de bandeira de Tonga, o atleta Pita Taufatofua, lidera a delegação de seu país enquanto desfila em um traje tradicional sem camisa durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Aris Messinis/AFP) Portador de bandeira de Tonga, o atleta Pita Taufatofua, lidera a delegação de seu país enquanto desfila em um traje tradicional sem camisa durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018

15. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 15 /21 Vista aérea do estádio Pyeongchang durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, no momento em que a Coreia entra com a bandeira unificada - 09/02/2018 (François-Xavier Marit/AFP) Vista aérea do estádio Pyeongchang durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, no momento em que a Coreia entra com a bandeira unificada - 09/02/2018

16. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 16 /21 Mulheres realizam uma performance com tambores durante a abertura da Olímpiadaa de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Sean M. Haffey/Reuters) Mulheres realizam uma performance com tambores durante a abertura das Olímpiadas de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018

17. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 17 /21 Artistas realizam performance representando um tigre branco durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Eric Gaillard/Reuters) Artistas realizam performance representando um tigre branco durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018

18. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 18 /21 Fogos de artifício são vistos estourando sobre o Estádio Pyeongchang durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno 2018 na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Brendan Smialowski/AFP) Fogos de artifício são vistos estourando sobre o Estádio Pyeongchang durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno 2018 na Coreia do Sul - 09/02/2018

19. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 19 /21 A bandeira da Coreia do Sul é representada por artistas que realizam a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang - 09/02/2018 (Christof Stache/Reuters) A bandeira da Coreia do Sul é representada por artistas que realizam a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang - 09/02/2018

20. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 20 /21 Espectadoras norte-coreanas assistem à abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, no estádio Pyeongchang - 09/02/2018 (Quinn Rooney/Getty Images) Espectadoras sul-coreanas assistem à abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, no estádio Pyeongchang - 09/02/2018

21. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 21/21 O presidente do COI, Thomas Bach, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, sua esposa Kim Jung-Sook, a irmã do líder das Coreia do Norte Kim Jong-un, Kim Yo-Jong, e o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier durante a cerimônia de abertura da Olímpiada de Inverno de Pyeongchang - 09/02/2018 (Kim Kyung-Hoon/Reuters) O presidente do COI, Thomas Bach, o presidente da Coréia do Sul, Moon Jae-in, sua esposa Kim Jung-Sook, a irmã do líder das Coreia do Norte Kim Jong-un, Kim Yo-Jong, e o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier durante a cerimônia de abertura das Olímpiadas de Inverno Pyeongchang - 09/02/2018

(Com AFP e Estadão Conteúdo)