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Esporte

Coreia do Sul x Tchéquia na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 11, é válida pelo Grupo A, de México e África do Sul. Saiba as probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo do jogo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 11h30 | Atualizado em 11 jun 2026, 20h49
ZAPOPAN, MEXICO - JANUARY 17: General view of the stadium before the 3rd round match between Chivas and Queretaro as part of the Torneo Clausura 2026 Liga MX at Akron Stadium on January 17, 2026 in Zapopan, Mexico. Akron Stadium will host four matches during the upcoming 2026 FIFA World Cup. (Photo by Simon Barber/Getty Images)
Estádio de Guadalajara, no México, será o palco da partida entre Colômbia e RD Congo nesta terça, 23 (Simon Barber/Getty Images)
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Coreia do Sul e Tchéquia vão realizar a segunda partida da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, 11, às 23h (horário de Brasília), no estádio de Guadalajara, no México. A partida é válida pelo Grupo A, o mesmo de México e África do Sul.

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Dos últimos dez amistosos disputados pela seleção asiática, os coreanos venceram seis, empataram um e perderam três, incluindo a goleada sofrida por 5 a 0 para o Brasil. O mais longe que a Coreia do Sul chegou em Mundiais foi em 2002, quando foi anfitriã ao lado do Japão e parou na semifinal, terminando no 4º lugar. Na última edição, a Coreia do Sul foi eliminada nas oitavas de final diante do Brasil.

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Do outro lado, a Tchéquia se classificou para a Copa na repescagem europeia, eliminando Irlanda e Dinamarca nos pênaltis. Nos últimos amistosos disputados, a seleção venceu o Kosovo e a Guatemala.

A Tchéquia, considerando o histórico da antiga Tchecoslováquia, chegou à final duas vezes: em 1934 e 1962, ficando com o vice-campeonato nas duas ocasiões. Como seleção independente, a República Tcheca/Tchéquia só disputou a Copa em uma oportunidade, em 2006, quando caiu ainda na fase de grupos.

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O Grupo A conta ainda com México e África do Sul.

Como assistir ao jogo entre Coreia do Sul e Tchéquia hoje?

Coreia do Sul e Tchéquia vão se enfrentar nesta quinta, 11, às 23h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026, no estádio de Guadalajara, no México. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Coreia do Sul: Jo Hyeonwoo; Lee Hanbeom, Kim Minjae e Lee Gihyuk; Seol Youngwoo, Hwang Inbeom, Lee Jaesung e Lee Taeseok; Lee Kangin, Hwang Heechan (Lee Donggyeong) e Son. Técnico: Hong Myungbo.

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Tchéquia: Matej Kovár; Chaloupek, Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Vladimír Coufal, Vladimír Darida, Tomáš Soucek, Lukáš Provod, Pavel Šulc e Jaroslav Zelený; Patrik Schick. Técnico: Miroslav Kouvek.

Odds para Coreia do Sul x Tchéquia:

Resultado final

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Betano: Coreia do Sul (2.67) – Empate (3.00) – Tchéquia (2.92)

Bet365: Coreia do Sul (2.62) – Empate (3.10) – Tchéquia (2.90)

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Arbitragem:

  • Árbitro: Amin Mohamed (Egito);
  • Assistentes: Mahmoud Abouelregal (Egito) e Ahmed Hossam Taha (Egito);
  • Quarto árbitro: Juan Calderón (Costa Rica);
  • VAR: Mahmoud Ashour (Egito);
  • AVAR: Joe Dickerson (Estados Unidos).
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