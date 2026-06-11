Coreia do Sul x Tchéquia na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Coreia do Sul e Tchéquia se enfrentam pela Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira. Saiba tudo sobre a segunda partida do Grupo A, que promete fortes emoções em Guadalajara. Onde assistir, histórico das seleções, prováveis escalações e odds para o confronto decisivo que vale muito.

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Coreia do Sul e Tchéquia vão realizar a segunda partida da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, 11, às 23h (horário de Brasília), no estádio de Guadalajara, no México. A partida é válida pelo Grupo A, o mesmo de México e África do Sul.

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Dos últimos dez amistosos disputados pela seleção asiática, os coreanos venceram seis, empataram um e perderam três, incluindo a goleada sofrida por 5 a 0 para o Brasil. O mais longe que a Coreia do Sul chegou em Mundiais foi em 2002, quando foi anfitriã ao lado do Japão e parou na semifinal, terminando no 4º lugar. Na última edição, a Coreia do Sul foi eliminada nas oitavas de final diante do Brasil.

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Do outro lado, a Tchéquia se classificou para a Copa na repescagem europeia, eliminando Irlanda e Dinamarca nos pênaltis. Nos últimos amistosos disputados, a seleção venceu o Kosovo e a Guatemala.

A Tchéquia, considerando o histórico da antiga Tchecoslováquia, chegou à final duas vezes: em 1934 e 1962, ficando com o vice-campeonato nas duas ocasiões. Como seleção independente, a República Tcheca/Tchéquia só disputou a Copa em uma oportunidade, em 2006, quando caiu ainda na fase de grupos.

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O Grupo A conta ainda com México e África do Sul.

Como assistir ao jogo entre Coreia do Sul e Tchéquia hoje?

Coreia do Sul e Tchéquia vão se enfrentar nesta quinta, 11, às 23h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026, no estádio de Guadalajara, no México. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Coreia do Sul: Jo Hyeonwoo; Lee Hanbeom, Kim Minjae e Lee Gihyuk; Seol Youngwoo, Hwang Inbeom, Lee Jaesung e Lee Taeseok; Lee Kangin, Hwang Heechan (Lee Donggyeong) e Son. Técnico: Hong Myungbo.

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Tchéquia: Matej Kovár; Chaloupek, Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Vladimír Coufal, Vladimír Darida, Tomáš Soucek, Lukáš Provod, Pavel Šulc e Jaroslav Zelený; Patrik Schick. Técnico: Miroslav Kouvek.

Odds para Coreia do Sul x Tchéquia:

Resultado final

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Betano: Coreia do Sul (2.67) – Empate (3.00) – Tchéquia (2.92)

Bet365: Coreia do Sul (2.62) – Empate (3.10) – Tchéquia (2.90)

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Arbitragem:

Árbitro: Amin Mohamed (Egito);



Amin Mohamed (Egito); Assistentes: Mahmoud Abouelregal (Egito) e Ahmed Hossam Taha (Egito);

Mahmoud Abouelregal (Egito) e Ahmed Hossam Taha (Egito); Quarto árbitro: Juan Calderón (Costa Rica);

Juan Calderón (Costa Rica); VAR: Mahmoud Ashour (Egito);

Mahmoud Ashour (Egito); AVAR: Joe Dickerson (Estados Unidos).