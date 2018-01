Coreia do Norte disputará 4 modalidades nos Jogos de inverno

A Coreia do Norte competirá nas modalidades de patinação artística, esqui alpino, esqui cross-country e hóquei feminino nos Jogos Olímpicos de inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo líder do comitê local, Lee Hee-beom.

A decisão foi tomada após os representantes dos dois países terem se reunido nesta quarta-feira e acertado que as Coreias do Norte e do Sul desfilarão sob uma bandeira única na cerimônia de abertura, um fato histórico dada a tensão que aumentou de maneira exponencial nos últimos meses.

O presidente do comitê não detalhou o número de atletas norte-coreanos que irão ao país porque esse ainda será definido durante uma reunião da organização do evento com o Comitê Olímpico Internacional (COI) em Lausanne, na Suíça, neste sábado. Além de Lee e dos membros do COI, o encontro também contará com representantes das duas Coreias.

Estima-se que 370 norte-coreanos atravessem a fronteira para acompanhar a competiçãona Coreia do Sul, entre orquestra, torcedores e líderes de torcida. Os Jogos de Pyeongchang ocorrem entre os dias 9 e 25 de fevereiro.