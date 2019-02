Copas do Mundo serão na Rússia-2018 e no Catar-2022

Depois do Brasil-2014, Rússia-2018 e Catar-2022. A Fifa anunciou nesta quinta-feira a escolha dos países que sediarão as Copas do Mundo seguintes ao torneio a ser realizado no país dentro de quatro anos. E os 22 integrantes do comitê executivo da federação surpreenderam. No anúncio, feito em Zurique, na Suíça, pelo presidente da Fifa, Joseph Blatter, poucos esperavam a vitória russa para 2018 – Inglaterra e Espanha-Portugal eram os grandes favoritos. Os russos receberão a Copa pela primeira vez. Em 2022, o Mundial também terá uma sede inédita – pela primeira vez, um país do Oriente Médio receberá o maior evento esportivo do planeta. O Catar tinha a forte concorrência dos Estados Unidos na disputa.

No caso dos russos, o principal atrativo teria sido o potencial econômico do país, uma das grandes economias emergentes do planeta. Moscou prometeu a construção de um conjunto de estádios modernos com ou sem a realização da Copa. O blefe deu certo, e a Fifa aceitou a ideia de realizar o torneio no país de maior extensão territorial do mundo – além de uma razoável tradição no futebol. O Catar, por sua vez, realizará a Copa mais “encolhida” do planeta, já que seu pequeno território terá sedes muito próximas entre si. O país ainda tinha o problema do calor – em junho e julho, quando a Copa costuma ser realizada, os termômetros passam dos 40 graus no país. A solução? Os estádios terão ar condicionado.

Dividendos – A decisão dos países que receberão os Mundiais seguintes à Copa de 2014, no Brasil, aconteceu em meio a uma série de denúncias. Sediar uma Copa é uma empreitada que envolve muito dinheiro. Os investimentos em infraestrutura são pesados – só na construção de estádios para a edição de 2014, o Brasil pretende gastar 3 bilhões de dólares – e levam à multiplicação das ofertas de emprego – a previsão é que 737.000 postos de trabalho sejam abertos por aqui. Sem falar nos dividendos políticos provenientes do ufanismo nacionalista que se cria na população anfitriã, orgulhosa por receber um evento internacional desse porte. Por isso, os países buscam com ardor o direito de sediar uma Copa.

Como ficou provado nas últimas semanas, a disputa acaba dando espaço à corrupção. Num dos escândalos do processo, dois dos integrantes do comitê executivo da Fifa foram punidos por causa de um escândalo revelado por um jornal inglês. Em seguida, uma reportagem da rede BBC levantou suspeitas contra três integrantes do comitê, incluindo o brasileiro Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Todos disseram que se tratavam de denúncias requentadas e infundadas. A Fifa disse que não abriria qualquer nova investigação, por considerar o caso já encerrado. Ainda assim, é inevitável que as lembranças da campanha que culminou nas escolhas das sedes siga cercada de dúvidas e suspeitas de irregularidades.