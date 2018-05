Copa: Fifa anuncia que ingressos estão esgotados em 9 das 11 cidades-sedes

A Fifa anunciou nesta terça-feira que não há mais ingressos à venda para os jogos de nove das 11 cidades-sedes da Copa do Mundo na Rússia. Há apenas entradas para as partidas em Volgogrado e Saransk. Muitos torcedores fizeram fila para comprar ingressos no início da fase de venda física nos centros habilitados pela Fifa nas cidades-sedes, mas, poucas horas depois, a Fifa avisou que não restava mais nada em Moscou, São Petersburgo, Kazan, Samara, Nizhny Novgorod, Sochi, Rostov-on-Don, Kaliningrado e Ecaterimburgo.

Segundo o site da entidade, ainda há ingressos para as partidas entre Inglaterra x Tunísia; Nigéria x Islândia; Egito x Arábia Saudita; e Japão x Polônia. Todos serão disputados em Volgogrado, que só receberá jogos da primeira fase. Para Saransk, a menor cidade-sede do torneio, restam ingressos apenas para a partida entre Panamá x Tunísia, dia 28 de junho.

Embora o dia tenha amanhecido com chuva em Moscou, cerca de 200 pessoas abarrotaram desde a madrugada os acessos ao centro de vendas da cidade, que receberá a partida de abertura, uma das semifinais e a final. O mesmo ocorreu em Sochi, São Petersburgo, Kaliningrado e Samara.

Até ontem, nos centros de venda só era possível coletar as entradas antes adquiridas no site oficial. A partir de 1º de junho novos pontos de venda serão habilitados nos três principais aeroportos da capital russa (Domodedovo, Sheremetievo e Vnukovo), assim como em São Petersburgo, Kazan e Samara.