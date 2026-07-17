Copa do Mundo: veja todas as finais da história
De Ghiggia no Maracanã a Messi no Catar, decisões do Mundial construíram uma galeria de heróis, traumas e partidas históricas
Desde 1930, as finais da Copa do Mundo produziram viradas, goleadas, prorrogações, disputas por pênaltis e alguns dos personagens mais reconhecidos do esporte. O capítulo mais recente dessa história será escrito neste domingo, 19, quando Espanha e Argentina se enfrentam no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. A bola rola às 16 horas, pelo horário de Brasília, na partida que encerrará a primeira Copa do Mundo disputada por 48 seleções.
Até a edição de 2022, foram concluídas 22 Copas do Mundo. O Brasil permanece como o maior vencedor, com cinco títulos, seguido por Alemanha e Itália, com quatro cada. A Argentina aparece na sequência, com três conquistas; França e Uruguai têm duas, enquanto Inglaterra e Espanha levantaram a taça uma vez.
+ Jogos de hoje, sexta, 17 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
A lista das finais guarda uma particularidade histórica. Em 1950, disputado no Brasil, o regulamento não previa uma final em jogo único. O campeão seria definido em um quadrangular. Como brasileiros e uruguaios chegaram à última rodada nas duas primeiras posições, o encontro no Maracanã funcionou, na prática, como a decisão. O Uruguai venceu por 2 a 1 e transformou o silêncio de quase 200.000 pessoas em um dos capítulos mais dolorosos do esporte nacional.
Todas as finais da Copa do Mundo da história:
- 1930 — Uruguai 4 x 2 Argentina: diante de sua torcida, em Montevidéu, o Uruguai conquistou a primeira Copa da história.
- 1934 — Itália 2 x 1 Tchecoslováquia: a seleção italiana venceu de virada, na prorrogação, em Roma.
- 1938 — Itália 4 x 2 Hungria: em Paris, os italianos conquistaram o segundo título consecutivo.
- 1950 — Uruguai 2 x 1 Brasil: o Maracanazo deu aos uruguaios o bicampeonato mundial.
- 1954 — Alemanha Ocidental 3 x 2 Hungria: o “Milagre de Berna” derrubou a poderosa seleção húngara.
- 1958 — Brasil 5 x 2 Suécia: com dois gols de Pelé, então com 17 anos, o Brasil levantou sua primeira taça.
- 1962 — Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia: mesmo sem Pelé nas fases decisivas, a equipe de Garrincha confirmou o bicampeonato.
- 1966 — Inglaterra 4 x 2 Alemanha Ocidental: em Wembley, os ingleses venceram na prorrogação e conquistaram seu único título.
- 1970 — Brasil 4 x 1 Itália: liderada por Pelé, a seleção brasileira ficou definitivamente com a Taça Jules Rimet.
- 1974 — Alemanha Ocidental 2 x 1 Holanda: os anfitriões superaram o chamado “Carrossel Holandês”, de Johan Cruyff.
- 1978 — Argentina 3 x 1 Holanda: em Buenos Aires, os argentinos venceram na prorrogação e foram campeões pela primeira vez.
- 1982 — Itália 3 x 1 Alemanha Ocidental: Paolo Rossi e companhia coroaram uma campanha de recuperação na Espanha.
- 1986 — Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental: no México, Diego Maradona conduziu a Argentina ao bicampeonato.
- 1990 — Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina: quatro anos depois, os alemães deram o troco com um gol de pênalti.
- 1994 — Brasil 0 x 0 Itália — 3 x 2 nos pênaltis: o erro de Roberto Baggio confirmou o tetracampeonato brasileiro.
- 1998 — França 3 x 0 Brasil: com dois gols de cabeça de Zinedine Zidane, os anfitriões conquistaram sua primeira Copa.
- 2002 — Brasil 2 x 0 Alemanha: Ronaldo marcou duas vezes e levou o Brasil ao pentacampeonato.
- 2006 — Itália 1 x 1 França — 5 x 3 nos pênaltis: a decisão ficou marcada pela expulsão de Zidane após a cabeçada em Marco Materazzi.
- 2010 — Espanha 1 x 0 Holanda: Andrés Iniesta marcou na prorrogação e garantiu o primeiro título espanhol.
- 2014 — Alemanha 1 x 0 Argentina: Mario Götze decidiu na prorrogação, no Maracanã.
- 2018 — França 4 x 2 Croácia: com uma geração liderada por Mbappé e Griezmann, os franceses conquistaram o bicampeonato.
- 2022 — Argentina 3 x 3 França — 4 x 2 nos pênaltis: Lionel Messi levantou a taça após uma decisão extraordinária contra a França de Kylian Mbappé.
EM UM SÓ LUGAR