Copa do Mundo: veja todas as finais da história

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A história das finais da Copa do Mundo é rica em viradas, goleadas e momentos icônicos. Neste domingo, Espanha e Argentina escrevem o novo capítulo da primeira Copa com 48 seleções. Relembre os campeões, o domínio brasileiro e as decisões mais memoráveis que moldaram o futebol mundial.

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Desde 1930, as finais da Copa do Mundo produziram viradas, goleadas, prorrogações, disputas por pênaltis e alguns dos personagens mais reconhecidos do esporte. O capítulo mais recente dessa história será escrito neste domingo, 19, quando Espanha e Argentina se enfrentam no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. A bola rola às 16 horas, pelo horário de Brasília, na partida que encerrará a primeira Copa do Mundo disputada por 48 seleções.

Até a edição de 2022, foram concluídas 22 Copas do Mundo. O Brasil permanece como o maior vencedor, com cinco títulos, seguido por Alemanha e Itália, com quatro cada. A Argentina aparece na sequência, com três conquistas; França e Uruguai têm duas, enquanto Inglaterra e Espanha levantaram a taça uma vez.

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A lista das finais guarda uma particularidade histórica. Em 1950, disputado no Brasil, o regulamento não previa uma final em jogo único. O campeão seria definido em um quadrangular. Como brasileiros e uruguaios chegaram à última rodada nas duas primeiras posições, o encontro no Maracanã funcionou, na prática, como a decisão. O Uruguai venceu por 2 a 1 e transformou o silêncio de quase 200.000 pessoas em um dos capítulos mais dolorosos do esporte nacional.

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Todas as finais da Copa do Mundo da história:

1930 — Uruguai 4 x 2 Argentina: diante de sua torcida, em Montevidéu, o Uruguai conquistou a primeira Copa da história.

1934 — Itália 2 x 1 Tchecoslováquia: a seleção italiana venceu de virada, na prorrogação, em Roma.

1938 — Itália 4 x 2 Hungria: em Paris, os italianos conquistaram o segundo título consecutivo.

1950 — Uruguai 2 x 1 Brasil: o Maracanazo deu aos uruguaios o bicampeonato mundial.

1954 — Alemanha Ocidental 3 x 2 Hungria: o “Milagre de Berna” derrubou a poderosa seleção húngara.

1958 — Brasil 5 x 2 Suécia: com dois gols de Pelé, então com 17 anos, o Brasil levantou sua primeira taça.

1962 — Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia: mesmo sem Pelé nas fases decisivas, a equipe de Garrincha confirmou o bicampeonato.

1966 — Inglaterra 4 x 2 Alemanha Ocidental: em Wembley, os ingleses venceram na prorrogação e conquistaram seu único título.

1970 — Brasil 4 x 1 Itália: liderada por Pelé, a seleção brasileira ficou definitivamente com a Taça Jules Rimet.

1974 — Alemanha Ocidental 2 x 1 Holanda: os anfitriões superaram o chamado “Carrossel Holandês”, de Johan Cruyff.

1978 — Argentina 3 x 1 Holanda: em Buenos Aires, os argentinos venceram na prorrogação e foram campeões pela primeira vez.

1982 — Itália 3 x 1 Alemanha Ocidental: Paolo Rossi e companhia coroaram uma campanha de recuperação na Espanha.

1986 — Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental: no México, Diego Maradona conduziu a Argentina ao bicampeonato.

1990 — Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina: quatro anos depois, os alemães deram o troco com um gol de pênalti.

1994 — Brasil 0 x 0 Itália — 3 x 2 nos pênaltis: o erro de Roberto Baggio confirmou o tetracampeonato brasileiro.

1998 — França 3 x 0 Brasil: com dois gols de cabeça de Zinedine Zidane, os anfitriões conquistaram sua primeira Copa.

2002 — Brasil 2 x 0 Alemanha: Ronaldo marcou duas vezes e levou o Brasil ao pentacampeonato.

2006 — Itália 1 x 1 França — 5 x 3 nos pênaltis: a decisão ficou marcada pela expulsão de Zidane após a cabeçada em Marco Materazzi.

2010 — Espanha 1 x 0 Holanda: Andrés Iniesta marcou na prorrogação e garantiu o primeiro título espanhol.

2014 — Alemanha 1 x 0 Argentina: Mario Götze decidiu na prorrogação, no Maracanã.

2018 — França 4 x 2 Croácia: com uma geração liderada por Mbappé e Griezmann, os franceses conquistaram o bicampeonato.

2022 — Argentina 3 x 3 França — 4 x 2 nos pênaltis: Lionel Messi levantou a taça após uma decisão extraordinária contra a França de Kylian Mbappé.

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