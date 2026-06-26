Copa do Mundo tem show de recordes, mas levanta uma dúvida sobre esses números históricos

Às vésperas do aniversário de 250 anos da independência dos Estados Unidos, chama atenção como o país já nasceu embalado pela ideia de grandeza. Thomas Paine, um dos pais da independência americana, convocou seus compatriotas a abandonar o poderoso império inglês, pois havia chegado a hora de “começar o mundo novamente”. A partir dali, os Estados Unidos construíram uma identidade marcada pela expansão de fronteiras e pela busca de feitos cada vez mais ambiciosos, da corrida por ouro à chegada à Lua. Não espanta que o país esteja sediando uma Copa de números superlativos, como quase tudo em que os americanos tocam. Antes de a bola rolar, a competição já havia ganhado uma roupagem extra large: são 48 seleções, 104 partidas e dezesseis cidades espalhadas por três países, com México e Canadá recebendo treze jogos cada. Mais de 6 milhões de ingressos já tinham sido vendidos até a abertura, o dobro dos 3,2 milhões negociados na Copa do Catar, em 2022. A Fifa projeta faturamento entre 10 bilhões e 11 bilhões de dólares, superando o recorde de 7,5 bilhões arrecadados há quatro anos. “Você coloca o maior evento esportivo do mundo no maior mercado de mídia e entretenimento do planeta e a miríade de oportunidades é estonteante”, afirma Amy Hop­finger, diretora de Negócios e Estratégia da Fifa.

Nunca o futebol movimentou tanto dinheiro em patrocínio, hospitalidade e direitos de transmissão. Nas arquibancadas, o recorde de público em um único dia caiu na primeira semana: 281 223 torcedores estiveram nos estádios em 16 de junho. Nas telas, a estreia da seleção americana contra o Paraguai reuniu 27,5 milhões de espectadores no mercado doméstico, tornando-­se a partida de futebol mais vista da história do país. A expectativa é de que mais de 5 bilhões de pessoas acompanhem o torneio em algum momento, enquanto a final deve reunir sozinha 1,5 bilhão de espectadores simultâneos ao redor do mundo.

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Se existe um personagem capaz de simbolizar esta Copa de proporções gigantescas, ele atende pelo nome de Lionel Messi. Morador de Miami desde 2023, o argentino transformou o Mundial numa caça aos recordes. Na estreia contra a Argélia, tornou-se o jogador mais velho a marcar três gols em uma mesma partida de Copa do Mundo, aos 38 anos e 357 dias. De quebra, igualou-se a Miroslav Klose no topo da artilharia histórica dos Mundiais e se tornou o primeiro atleta a disputar seis edições do torneio. Seis dias depois, contra a Áustria, marcou mais duas vezes, ultrapassou o alemão e chegou a dezoito gols em Copas. A lista de marcas impressiona: 28 partidas disputadas, dezoito vitórias e 2 489 minutos em campo, todos números inéditos na competição. Também se tornou o primeiro sul-­americano a alcançar 200 jogos por sua seleção e o primeiro argentino a marcar em cinco partidas consecutivas de Copa do Mundo. Não é só. Os doze gols marcados por Messi após completar 35 anos superam, individualmente, toda a produção de nomes como Diego Maradona, Rivaldo, Thierry Henry, Romário e Neymar em Mundiais. E a contagem está longe de terminar. Já classificada para a próxima fase, a Argentina garantiu ao craque pelo menos mais duas oportunidades de ampliar sua coleção de marcas históricas. Mas nem mesmo Messi escapa de algumas marcas menos nobres. Ao desperdiçar um pênalti, o argentino entrou para a história por outro motivo: tornou-se o primeiro jogador a errar três cobranças em Copas do Mundo. Foi um lembrete oportuno de que, na disputa pelo posto de maior de todos os tempos, Pelé continua inalcançável.

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O destino quis que, nos mesmos dias em que Messi entrava em campo, também jogasse a França de Kylian Mbappé. A comparação é inevitável. Durante boa parte da carreira, o argentino conviveu com a cobrança de não reproduzir na seleção a genialidade exibida nos clubes europeus. Sua Copa do Mundo só chegou aos 35 anos. Mbappé percorreu o caminho oposto. Conquistou o título aos 19 anos, marcando inclusive na final de 2018, e, aos 27, já parece correr não apenas atrás de taças, mas também dos recordes de Messi. Alguns já ficaram para trás. Na vitória sobre o Senegal, o francês marcou seu 14º gol em Mundiais, superando Just Fontaine como maior artilheiro da França na história da competição. Também chegou a 58 gols pela seleção, ultrapassando Olivier Giroud no topo da lista de goleadores franceses. Cercado por uma geração mais talentosa do que a argentina, Mbappé reúne todas as condições para avançar mais uma vez no torneio. Se isso acontecer, não será surpresa vê-lo encurtar ainda mais a distância para Messi — talvez já nesta Copa.

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Há, porém, um asterisco importante na avalanche de marcas históricas. Os recordes não estão caindo apenas pela grandeza dos craques, mas também pelo gigantismo do novo formato. Com 48 seleções, esta é a maior Copa da história — e também a mais desigual. A ampliação abriu espaço para equipes tecnicamente fracas, que dificilmente estariam no torneio em edições anteriores. Não por acaso, Messi empilhou gols contra a Argélia, Mbappé balançou a rede contra o Iraque e Cristiano Ronaldo aproveitou a fragilidade do Uzbequistão para marcar duas vezes e se tornar o primeiro jogador da história a fazer gols em seis Copas. São adversários que ajudam a inflar estatísticas e só chegaram ao Mundial graças à nova fórmula. Some-se a isso o fato de que o campeão disputará oito partidas, uma a mais do que nas Copas anteriores, e a conclusão é inevitável: a tendência é que os grandes recordes sejam pulverizados. A Copa ficou maior — e os números também. A expansão, ressalve-se, faz parte de uma estratégia deliberada da Fifa de ampliar alcance, audiência e receitas. “Eles estão testando o mercado, na próxima Copa isso vai virar mais uma linha de receita”, diz Ricardo Fort, executivo com passagens como vice-­presidente global de patrocínios na Coca-Cola e na Visa.

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Os goleiros também transformaram esta Copa em território de façanhas improváveis. Aos 40 anos, Vozinha entrou para a história ao defender Cabo Verde na estreia do país em Mundiais: com sete defesas decisivas, segurou o empate em 0 a 0 contra a Espanha e virou o goleiro mais velho a não sofrer gols em sua primeira partida no torneio. Pouco depois, Eloy Room protagonizou uma façanha ainda mais impressionante. Logo após o 7 a 1 sofrido por Curaçao diante da Alemanha, o goleiro de 37 anos fechou o gol contra o Equador: fez quinze defesas, o maior número em noventa minutos na história das Copas, e garantiu o primeiro ponto do menor país em população e território a disputar um Mundial. O recorde absoluto ainda pertence ao americano Tim Howard, com dezesseis defesas em 2014, mas ele precisou da prorrogação para chegar lá. A avalanche de marcas também alcança as seleções. Ao bater a Suécia por 5 a 1, a Holanda chegou a catorze jogos seguidos sem perder em Copas, superando a sequência do Brasil entre 1958 e 1966, que resistia havia seis décadas. A série holandesa começou depois da derrota para a Espanha na final de 2010. Desde então, a equipe só caiu em Mundiais nos pênaltis, após empates no tempo normal.

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E o Brasil? Até aqui, nosso único recordista nesta Copa não entra em campo. Trata-se de Galvão Bueno. O narrador foi reconhecido pelo Guinness World Records como o locutor com mais partidas de Copa do Mundo narradas na história: 148 jogos, marca alcançada em Brasil x Haiti, no dia 19 de junho. A trajetória começou em 1974, na Alemanha Ocidental, atravessou gerações e testemunhou os títulos do tetra e do penta. Mas ainda há um recorde capaz de eclipsar todos os demais. Depois de se tornar o primeiro país a conquistar cinco Copas do Mundo, o Brasil tem a chance de se transformar também no primeiro a alcançar seis títulos. Em uma Copa obcecada por recordes, nenhum seria maior. Sonhar não custa nada.

Publicado em VEJA de 26 de junho de 2026, edição nº 3001

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