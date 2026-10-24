Copa do Mundo Sub-15 da FIFA leva jovens para sua primeira experiência internacional em torneio

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A primeira edição da Copa do Mundo e Festival Sub-15 da FIFA começa no Azerbaijão com 189 seleções, focada no desenvolvimento de jovens talentos e na ampliação do acesso ao futebol internacional. O formato não eliminatório e as atividades educacionais garantem uma experiência única e enriquecedora para os atletas.

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A primeira edição da Copa do Mundo e Festival Sub-15 da FIFA começa neste sábado, 24, em Baku, no Azerbaijão, com 189 seleções participantes, das quais 78 disputarão uma competição de Copa do Mundo da entidade pela primeira vez. O torneio terá seis dias de atividades e partidas, com foco no desenvolvimento de jovens jogadores e na ampliação do acesso ao futebol internacional.

As equipes representam diferentes regiões do mundo, do Afeganistão ao Zimbábue. Para muitos atletas, a competição marcará a primeira viagem ao exterior e a primeira oportunidade de vestir a camisa de seus países em um torneio internacional dessa dimensão. A iniciativa faz parte de um projeto da FIFA para fortalecer o futebol de base e oferecer mais oportunidades a jovens talentos. A edição feminina será realizada em 2027, e, a partir de 2028, os torneios masculino e feminino passarão a ocorrer anualmente.

Diferentemente das competições tradicionais, o festival não terá eliminações ao longo das fases. Cada equipe disputará partidas até o último dia, com o objetivo de ampliar a experiência internacional dos participantes. Os jogos serão realizados no formato de oito contra oito, em dois tempos de 20 minutos, com campos menores e substituições contínuas. Além das partidas, os jogadores participarão de atividades educacionais, encontros com lendas do futebol e campanhas de conscientização.

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A organização do evento reúne a FIFA e a Federação de Futebol do Azerbaijão (AFFA), com apoio do governo local. As equipes ficarão hospedadas em uma Vila de Atletas, enquanto a maioria dos jogos será disputada no Complexo de Competições de Hovsan. O Baku Crystal Hall receberá a cerimônia de abertura e as finais. Ao todo, 189 das 211 associações nacionais convidadas confirmaram participação na edição inaugural masculina, destinada a jogadores nascidos em 2011 ou 2012.

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Guilherme Dalla Dea, técnico da seleção brasileira sub-15 e campeão da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA em 2019, destacou a preparação da equipe e a importância da experiência internacional para os jovens atletas. “É muito importante para estes jogadores tão jovens terem a responsabilidade de representar seus países”, afirmou. O treinador também ressaltou que o contato com seleções de diferentes países e a troca de experiências entre comissões técnicas contribuem para a formação dos jogadores, independentemente dos resultados.