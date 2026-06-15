Copa do Mundo: resultados do fim de semana, próximos jogos e tabela atualizada
Primeira rodada já teve goleadas, empates entre favoritos e vitórias apertadas
O primeiro fim de semana da Copa do Mundo de 2026 marcou a estreia da seleção brasileira, um novo 7 a 1 pela Alemanha e um ótimo jogo entre Holanda e Japão, possíveis adversários do Brasil na próxima fase.
Com 48 seleções pela primeira vez na história, o Mundial terá 12 grupos, fase de 16 avos e vaga para as oito melhores terceiras colocadas. Veja a tabela atualizada.
Grupo C
Brasil 1 x 1 Marrocos
Haiti 0 x 1 Escócia
O empate da seleção brasileira na estreia deixou o grupo embolado e um eventual desempate pode vir do saldo de gols contra o Haiti, adversário da próxima sexta-feira, 19.
Grupo D
Estados Unidos 4 x 1 Paraguai
Austrália 2 x 0 Turquia
Os anfitriões aplicaram uma goleada surpreendente na seleção paraguaia e a Austrália conquistou uma vitória importante em um grupo equilibrado.
Grupo E
Alemanha 7 x 1 Curaçao
Costa do Marfim 1 x 0 Equador
O novo 7 a 1 da Alemanha, na estreante Curaçao, atingiu até a seleção brasileira. A goleada, no entanto, não impediu a festa do primeiro gol em copas da ilha caribenha. Já a Costa do Marfim venceu um duelo direto contra o Equador.
Grupo F
Holanda 2 x 2 Japão
Suécia 5 x 1 Tunísia
O grupo que interessa diretamente ao Brasil é um dos melhores até aqui. Além do grande jogo entre Holanda e Japão, a Suécia goleou e esquentou a disputa pela ponta.
Jogos desta segunda-feira, 15
Grupo H
Espanha x Cabo Verde – 13h
Arábia Saudita x Uruguai – 19h
Grupo G
Bélgica x Egito – 16h
Irã x Nova Zelândia – 22h