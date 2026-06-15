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Esporte

Copa do Mundo: resultados do fim de semana, próximos jogos e tabela atualizada

Primeira rodada já teve goleadas, empates entre favoritos e vitórias apertadas

Por Ígor Resende 15 jun 2026, 09h36
Multidão de torcedores vibrantes, a maioria vestindo camisas azuis e amarelas, comemorando em um estádio. Muitos levantam os braços, alguns seguram celulares para filmar, e há bandeiras azuis e amarelas. As expressões são de alegria e entusiasmo, com bocas abertas e sorrisos.
Torcida de Curaçao comemora primeiro gol em Copas do Mundo (David Buono/Icon Sportswire via Getty Images/Getty Images)
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O primeiro fim de semana da Copa do Mundo de 2026 marcou a estreia da seleção brasileira, um novo 7 a 1 pela Alemanha e um ótimo jogo entre Holanda e Japão, possíveis adversários do Brasil na próxima fase.

Com 48 seleções pela primeira vez na história, o Mundial terá 12 grupos, fase de 16 avos e vaga para as oito melhores terceiras colocadas. Veja a tabela atualizada.

Grupo C
Brasil 1 x 1 Marrocos
Haiti 0 x 1 Escócia

O empate da seleção brasileira na estreia deixou o grupo embolado e um eventual desempate pode vir do saldo de gols contra o Haiti, adversário da próxima sexta-feira, 19.

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Grupo D
Estados Unidos 4 x 1 Paraguai
Austrália 2 x 0 Turquia

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Os anfitriões aplicaram uma goleada surpreendente na seleção paraguaia e a Austrália conquistou uma vitória importante em um grupo equilibrado.

Grupo E
Alemanha 7 x 1 Curaçao
Costa do Marfim 1 x 0 Equador

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O novo 7 a 1 da Alemanha, na estreante Curaçao, atingiu até a seleção brasileira. A goleada, no entanto, não impediu a festa do primeiro gol em copas da ilha caribenha. Já a Costa do Marfim venceu um duelo direto contra o Equador.

Grupo F
Holanda 2 x 2 Japão
Suécia 5 x 1 Tunísia

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O grupo que interessa diretamente ao Brasil é um dos melhores até aqui. Além do grande jogo entre Holanda e Japão, a Suécia goleou e esquentou a disputa pela ponta.

Jogos desta segunda-feira, 15

Grupo H
Espanha x Cabo Verde – 13h
Arábia Saudita x Uruguai – 19h

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Grupo G
Bélgica x Egito – 16h
Irã x Nova Zelândia – 22h

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
Seleção de Futebol da Alemanha
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