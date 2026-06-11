Copa do Mundo: quem são os jogadores que disputaram mais vezes o torneio

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Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Guillermo Ochoa farão história na Copa do Mundo de 2026 ao se tornarem os primeiros jogadores a disputar seis edições do torneio. O trio, com trajetórias distintas, busca novos feitos: Ronaldo e a tão sonhada taça, Messi o bicampeonato e Ochoa a despedida triunfal. Entenda o marco.

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A Copa do Mundo de 2026 será a 23ª edição do torneio, que começou em 1930, no Uruguai. Durante a história do Mundial, 58 jogadores disputaram quatro edições, sete disputaram cinco, mas somente três deles vão disputar a sexta Copa. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Guillermo Ochoa chegam ao torneio de Estados Unidos, México e Canadá como os primeiros jogadores a alcançar a sexta participação em Mundiais.

Ronaldo estreou em Copas em 2006, na Alemanha, e desde então esteve em 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026. Aos 41 anos, o português chega ao Mundial ainda como uma referência de uma das seleções mais fortes do torneio e em busca da tão sonhada conquista.

Messi, por sua vez, chega em condição distinta. O argentino conquistou a Copa do Mundo no Catar, em 2022, e aliviou a pressão que vinha desde o vice em 2014, passando a virar uma lenda do futebol argentino. O camisa 10 busca agora o bicampeonato.

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O terceiro nome do trio talvez seja o menos famoso, mas não menos simbólico. Guillermo Ochoa, goleiro mexicano, virou um personagem recorrente das Copas. Aos 40 anos, Ochoa foi escolhido para o torneio sediado também em seu país e deve se despedir da seleção mexicana ao fim da campanha.

Continua após a publicidade Ranking de jogadores com mais participações em Copas do Mundo: Cinco:

Continua após a publicidade Antonio Carbajal (México) – 1950/1954/1958/1962/1966

Lothar Matthäus (Alemanha) – 1982/1986/1990/1994/1998

Gianluigi Buffon (Itália) – 1998/2002/2006/2010/2014

Rafael Márquez (México) – 2002/2006/2010/2014/2018

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 2006/2010/2014/2018/2022

– 2006/2010/2014/2018/2022 Lionel Messi (Argentina) – 2006/2010/2014/2018/2022

– 2006/2010/2014/2018/2022 Guillermo Ochoa (México) – 2006/2010/2014/2018/2022

Quatro:

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Nilton Santos (Brasil) – 1950/1954/1958/1962

– 1950/1954/1958/1962 Castilho (Brasil) – 1950/1954/1958/1962

– 1950/1954/1958/1962 Djalma Santos (Brasil) – 1954/1958/1962/1966

– 1954/1958/1962/1966 Pelé (Brasil) – 1958/1962/1966/1970

– 1958/1962/1966/1970 Bobby Charlton (Inglaterra) – 1958/1962/1966/1970

Karl-Heinz Schnellinger (Alemanha) – 1958/1962/1966/1970

Uwe Seeler (Alemanha) – 1958/1962/1966/1970

Lev Yashin (União Soviética) – 1958/1962/1966/1970

Pedro Rocha (Uruguai) – 1962/1966/1970/1974

Enrico Albertosi (Itália) – 1962/1966/1970/1974

Gianni Rivera (Itália) – 1962/1966/1970/1974

Dobromir Zhechev (Bulgária) – 1962/1966/1970/1974

Stepp Maier (Alemanha) – 1962/1966/1970/1974

Dino Zoff (Itália) – 1970/1974/1978/1982

Emerson Leão (Brasil) – 1970/1974/1978/1986

– 1970/1974/1978/1986 Wladyslaw Zmuda (Polônia) – 1974/1978/1982/1986

Maradona (Argentina) – 1982/1986/1990/1994

Zubizarreta (Espanha) – 1982/1986/1990/1998

Giuseppe Bergomi (Itália) – 1982/1986/1990/1998

Jim Leighton (Escócia) – 1982/1986/1990/1998

Enzo Scifo (Bélgica) – 1982/1986/1990/1998

Franky Van Der Elst (Bélgica) – 1982/1986/1990/1998

Paolo Maldini (Itália) – 1982/1986/1990/1998

Fernando Hierro (Espanha) – 1982/1986/1990/1998

Hwang Sun-Hong (Coreia do Sul) – 1982/1986/1990/1998

Hong Myuang-Bo (Coreia do Sul) – 1990/1994/1998/2002

Marc Wilmots (Bélgica) – 1990/1994/1998/2002

Jacques Songo’o (Camarões) – 1990/1994/1998/2002

Kasey Keller (EUA) – 1990/1998/2002/2006

Cafu (Brasil) – 1994/1998/2002/2006

– 1994/1998/2002/2006 Ronaldo Fenômeno (Brasil) – 1994/1998/2002/2006

– 1994/1998/2002/2006 Oliver Kahn (Alemanha) – 1994/1998/2002/2006

Claudio Reyna (EUA) – 1994/1998/2002/2006

Sami Al-Jaber (Arábia Saudita) – 1994/1998/2002/2006

Mohamed Al-Deayea (Arábia Saudita) – 1994/1998/2002/2006

Rigobert Song (Camarões) – 1994/1998/2002/2010

Lee Woon-Jae (Coreia do Sul) – 1994/2002/2006/2010

Fabio Cannavaro (Itália) – 1998/2002/2006/2010

Thierry Henry (França) – 1998/2002/2006/2010

Denis Caniza (Paraguai) – 1998/2002/2006/2010

Yoshikatsu Kawaguchi (Japão) – 1998/2002/2006/2010

Seigo Narazaki (Japão) – 1998/2002/2006/2010

Miroslav Klose (Alemanha) – 2002/2006/2010/2014

Iker Casillas (Espanha) – 2002/2006/2010/2014

Xavi Hernández (Espanha) – 2002/2006/2010/2014

Samuel Eto’o (Camarões) – 2002/2006/2010/2014

DeMarcus Beasley (EUA) – 2002/2006/2010/2014

Sergio Ramos (Espanha) – 2006/2010/2014/2018

Andrés Iniesta (Espanha) – 2006/2010/2014/2018

Pepe Reina (Espanha) – 2006/2010/2014/2018

Valon Behrami (Suíça) – 2006/2010/2014/2018

Andrés Guardado (México) – 2006/2010/2014/2018

Javier Mascherano (Argentina) – 2006/2010/2014/2018

Tim Cahill (Austrália) – 2006/2010/2014/2018

Diego Godín (Uruguai) – 2010/2014/2018/2022

Luis Suárez (Uruguai) – 2010/2014/2018/2022

Edinson Cavani (Uruguai) – 2010/2014/2018/2022

Pepe (Portugal) – 2010/2014/2018/2022