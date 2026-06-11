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Esporte

Copa do Mundo: quem são os jogadores que disputaram mais vezes o torneio

Edição de 2026 será a 23ª do Mundial

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 13h26 | Atualizado em 12 jun 2026, 12h01
A taça da Copa do Mundo FIFA, dourada e com base verde-escura, em destaque sobre uma superfície espelhada. Ao fundo, outras taças douradas desfocadas e luzes brilhantes em um ambiente escuro
Taça da Copa do Mundo (Tim Warner - FIFA/FIFA/Getty Images)
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A Copa do Mundo de 2026 será a 23ª edição do torneio, que começou em 1930, no Uruguai. Durante a história do Mundial, 58 jogadores disputaram quatro edições, sete disputaram cinco, mas somente três deles vão disputar a sexta Copa. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Guillermo Ochoa chegam ao torneio de Estados Unidos, México e Canadá como os primeiros jogadores a alcançar a sexta participação em Mundiais.

Ronaldo estreou em Copas em 2006, na Alemanha, e desde então esteve em 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026. Aos 41 anos, o português chega ao Mundial ainda como uma referência de uma das seleções mais fortes do torneio e em busca da tão sonhada conquista.

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Messi, por sua vez, chega em condição distinta. O argentino conquistou a Copa do Mundo no Catar, em 2022, e aliviou a pressão que vinha desde o vice em 2014, passando a virar uma lenda do futebol argentino. O camisa 10 busca agora o bicampeonato.

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O terceiro nome do trio talvez seja o menos famoso, mas não menos simbólico. Guillermo Ochoa, goleiro mexicano, virou um personagem recorrente das Copas. Aos 40 anos, Ochoa foi escolhido para o torneio sediado também em seu país e deve se despedir da seleção mexicana ao fim da campanha.

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Ranking de jogadores com mais participações em Copas do Mundo:

Cinco:

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  • Antonio Carbajal (México) – 1950/1954/1958/1962/1966
  • Lothar Matthäus (Alemanha) – 1982/1986/1990/1994/1998
  • Gianluigi Buffon (Itália) – 1998/2002/2006/2010/2014
  • Rafael Márquez (México) – 2002/2006/2010/2014/2018
  • Cristiano Ronaldo (Portugal)– 2006/2010/2014/2018/2022
  • Lionel Messi (Argentina)– 2006/2010/2014/2018/2022
  • Guillermo Ochoa (México)– 2006/2010/2014/2018/2022

Quatro:

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  • Nilton Santos (Brasil) – 1950/1954/1958/1962
  • Castilho (Brasil) – 1950/1954/1958/1962
  • Djalma Santos (Brasil) – 1954/1958/1962/1966
  • Pelé (Brasil) – 1958/1962/1966/1970
  • Bobby Charlton (Inglaterra) – 1958/1962/1966/1970
  • Karl-Heinz Schnellinger (Alemanha) – 1958/1962/1966/1970
  • Uwe Seeler (Alemanha) – 1958/1962/1966/1970
  • Lev Yashin (União Soviética) – 1958/1962/1966/1970
  • Pedro Rocha (Uruguai) – 1962/1966/1970/1974
  • Enrico Albertosi (Itália) – 1962/1966/1970/1974
  • Gianni Rivera (Itália) – 1962/1966/1970/1974
  • Dobromir Zhechev (Bulgária) – 1962/1966/1970/1974
  • Stepp Maier (Alemanha) – 1962/1966/1970/1974
  • Dino Zoff (Itália) – 1970/1974/1978/1982
  • Emerson Leão (Brasil) – 1970/1974/1978/1986
  • Wladyslaw Zmuda (Polônia) – 1974/1978/1982/1986
  • Maradona (Argentina) – 1982/1986/1990/1994
  • Zubizarreta (Espanha) – 1982/1986/1990/1998
  • Giuseppe Bergomi (Itália) – 1982/1986/1990/1998
  • Jim Leighton (Escócia) – 1982/1986/1990/1998
  • Enzo Scifo (Bélgica) – 1982/1986/1990/1998
  • Franky Van Der Elst (Bélgica) – 1982/1986/1990/1998
  • Paolo Maldini (Itália) – 1982/1986/1990/1998
  • Fernando Hierro (Espanha) – 1982/1986/1990/1998
  • Hwang Sun-Hong (Coreia do Sul) – 1982/1986/1990/1998
  • Hong Myuang-Bo (Coreia do Sul) – 1990/1994/1998/2002
  • Marc Wilmots (Bélgica) – 1990/1994/1998/2002
  • Jacques Songo’o (Camarões) – 1990/1994/1998/2002
  • Kasey Keller (EUA) – 1990/1998/2002/2006
  • Cafu (Brasil) – 1994/1998/2002/2006
  • Ronaldo Fenômeno (Brasil) – 1994/1998/2002/2006
  • Oliver Kahn (Alemanha) – 1994/1998/2002/2006
  • Claudio Reyna (EUA) – 1994/1998/2002/2006
  • Sami Al-Jaber (Arábia Saudita) – 1994/1998/2002/2006
  • Mohamed Al-Deayea (Arábia Saudita) – 1994/1998/2002/2006
  • Rigobert Song (Camarões) – 1994/1998/2002/2010
  • Lee Woon-Jae (Coreia do Sul) – 1994/2002/2006/2010
  • Fabio Cannavaro (Itália) – 1998/2002/2006/2010
  • Thierry Henry (França) – 1998/2002/2006/2010
  • Denis Caniza (Paraguai) – 1998/2002/2006/2010
  • Yoshikatsu Kawaguchi (Japão) – 1998/2002/2006/2010
  • Seigo Narazaki (Japão) – 1998/2002/2006/2010
  • Miroslav Klose (Alemanha) – 2002/2006/2010/2014
  • Iker Casillas (Espanha) – 2002/2006/2010/2014
  • Xavi Hernández (Espanha) – 2002/2006/2010/2014
  • Samuel Eto’o (Camarões) – 2002/2006/2010/2014
  • DeMarcus Beasley (EUA) – 2002/2006/2010/2014
  • Sergio Ramos (Espanha) – 2006/2010/2014/2018
  • Andrés Iniesta (Espanha) – 2006/2010/2014/2018
  • Pepe Reina (Espanha) – 2006/2010/2014/2018
  • Valon Behrami (Suíça) – 2006/2010/2014/2018
  • Andrés Guardado (México) – 2006/2010/2014/2018
  • Javier Mascherano (Argentina) – 2006/2010/2014/2018
  • Tim Cahill (Austrália) – 2006/2010/2014/2018
  • Diego Godín (Uruguai) – 2010/2014/2018/2022
  • Luis Suárez (Uruguai) – 2010/2014/2018/2022
  • Edinson Cavani (Uruguai) – 2010/2014/2018/2022
  • Pepe (Portugal) – 2010/2014/2018/2022
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