Copa do Mundo: quem são os jogadores que disputaram mais vezes o torneio
Edição de 2026 será a 23ª do Mundial
A Copa do Mundo de 2026 será a 23ª edição do torneio, que começou em 1930, no Uruguai. Durante a história do Mundial, 58 jogadores disputaram quatro edições, sete disputaram cinco, mas somente três deles vão disputar a sexta Copa. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Guillermo Ochoa chegam ao torneio de Estados Unidos, México e Canadá como os primeiros jogadores a alcançar a sexta participação em Mundiais.
Ronaldo estreou em Copas em 2006, na Alemanha, e desde então esteve em 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026. Aos 41 anos, o português chega ao Mundial ainda como uma referência de uma das seleções mais fortes do torneio e em busca da tão sonhada conquista.
Messi, por sua vez, chega em condição distinta. O argentino conquistou a Copa do Mundo no Catar, em 2022, e aliviou a pressão que vinha desde o vice em 2014, passando a virar uma lenda do futebol argentino. O camisa 10 busca agora o bicampeonato.
O terceiro nome do trio talvez seja o menos famoso, mas não menos simbólico. Guillermo Ochoa, goleiro mexicano, virou um personagem recorrente das Copas. Aos 40 anos, Ochoa foi escolhido para o torneio sediado também em seu país e deve se despedir da seleção mexicana ao fim da campanha.
Ranking de jogadores com mais participações em Copas do Mundo:
Cinco:
- Antonio Carbajal (México) – 1950/1954/1958/1962/1966
- Lothar Matthäus (Alemanha) – 1982/1986/1990/1994/1998
- Gianluigi Buffon (Itália) – 1998/2002/2006/2010/2014
- Rafael Márquez (México) – 2002/2006/2010/2014/2018
- Cristiano Ronaldo (Portugal)– 2006/2010/2014/2018/2022
- Lionel Messi (Argentina)– 2006/2010/2014/2018/2022
- Guillermo Ochoa (México)– 2006/2010/2014/2018/2022
Quatro:
- Nilton Santos (Brasil) – 1950/1954/1958/1962
- Castilho (Brasil) – 1950/1954/1958/1962
- Djalma Santos (Brasil) – 1954/1958/1962/1966
- Pelé (Brasil) – 1958/1962/1966/1970
- Bobby Charlton (Inglaterra) – 1958/1962/1966/1970
- Karl-Heinz Schnellinger (Alemanha) – 1958/1962/1966/1970
- Uwe Seeler (Alemanha) – 1958/1962/1966/1970
- Lev Yashin (União Soviética) – 1958/1962/1966/1970
- Pedro Rocha (Uruguai) – 1962/1966/1970/1974
- Enrico Albertosi (Itália) – 1962/1966/1970/1974
- Gianni Rivera (Itália) – 1962/1966/1970/1974
- Dobromir Zhechev (Bulgária) – 1962/1966/1970/1974
- Stepp Maier (Alemanha) – 1962/1966/1970/1974
- Dino Zoff (Itália) – 1970/1974/1978/1982
- Emerson Leão (Brasil) – 1970/1974/1978/1986
- Wladyslaw Zmuda (Polônia) – 1974/1978/1982/1986
- Maradona (Argentina) – 1982/1986/1990/1994
- Zubizarreta (Espanha) – 1982/1986/1990/1998
- Giuseppe Bergomi (Itália) – 1982/1986/1990/1998
- Jim Leighton (Escócia) – 1982/1986/1990/1998
- Enzo Scifo (Bélgica) – 1982/1986/1990/1998
- Franky Van Der Elst (Bélgica) – 1982/1986/1990/1998
- Paolo Maldini (Itália) – 1982/1986/1990/1998
- Fernando Hierro (Espanha) – 1982/1986/1990/1998
- Hwang Sun-Hong (Coreia do Sul) – 1982/1986/1990/1998
- Hong Myuang-Bo (Coreia do Sul) – 1990/1994/1998/2002
- Marc Wilmots (Bélgica) – 1990/1994/1998/2002
- Jacques Songo’o (Camarões) – 1990/1994/1998/2002
- Kasey Keller (EUA) – 1990/1998/2002/2006
- Cafu (Brasil) – 1994/1998/2002/2006
- Ronaldo Fenômeno (Brasil) – 1994/1998/2002/2006
- Oliver Kahn (Alemanha) – 1994/1998/2002/2006
- Claudio Reyna (EUA) – 1994/1998/2002/2006
- Sami Al-Jaber (Arábia Saudita) – 1994/1998/2002/2006
- Mohamed Al-Deayea (Arábia Saudita) – 1994/1998/2002/2006
- Rigobert Song (Camarões) – 1994/1998/2002/2010
- Lee Woon-Jae (Coreia do Sul) – 1994/2002/2006/2010
- Fabio Cannavaro (Itália) – 1998/2002/2006/2010
- Thierry Henry (França) – 1998/2002/2006/2010
- Denis Caniza (Paraguai) – 1998/2002/2006/2010
- Yoshikatsu Kawaguchi (Japão) – 1998/2002/2006/2010
- Seigo Narazaki (Japão) – 1998/2002/2006/2010
- Miroslav Klose (Alemanha) – 2002/2006/2010/2014
- Iker Casillas (Espanha) – 2002/2006/2010/2014
- Xavi Hernández (Espanha) – 2002/2006/2010/2014
- Samuel Eto’o (Camarões) – 2002/2006/2010/2014
- DeMarcus Beasley (EUA) – 2002/2006/2010/2014
- Sergio Ramos (Espanha) – 2006/2010/2014/2018
- Andrés Iniesta (Espanha) – 2006/2010/2014/2018
- Pepe Reina (Espanha) – 2006/2010/2014/2018
- Valon Behrami (Suíça) – 2006/2010/2014/2018
- Andrés Guardado (México) – 2006/2010/2014/2018
- Javier Mascherano (Argentina) – 2006/2010/2014/2018
- Tim Cahill (Austrália) – 2006/2010/2014/2018
- Diego Godín (Uruguai) – 2010/2014/2018/2022
- Luis Suárez (Uruguai) – 2010/2014/2018/2022
- Edinson Cavani (Uruguai) – 2010/2014/2018/2022
- Pepe (Portugal) – 2010/2014/2018/2022