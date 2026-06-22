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Esporte

Copa do Mundo: Quais seleções o Brasil pode enfrentar na próxima fase? Veja os cenários

A seleção brasileira enfrenta a Escócia na quarta-feira, 24, às 19h (horário de Brasília)

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 10h35 | Atualizado em 22 jun 2026, 16h06
LINCOLN FINANCIAL FIELD, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA, UNITED STATES - 2026/06/19: Players of Brazil form a circle prior to the FIFA World Cup 2026 Group C football match between Brazil and Haiti. Brazil won 3-0 over Haiti. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)
Seleção brasileira durante a partida contra o Haiti (Nicolò Campo/LightRocket/Getty Images)
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O Brasil chega à última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 com a classificação bem encaminhada, mas ainda sem saber qual será o adversário no início do mata-mata. A seleção brasileira precisa somente de um empate na próxima partida para garantir a classificação. Com quatro pontos e saldo positivo de três gols, a seleção lidera o Grupo C à frente de Marrocos, que também soma quatro pontos, enquanto a Escócia aparece logo atrás, com três. O desfecho dependerá dos jogos de quarta-feira: Escócia x Brasil e Marrocos x Haiti, ambos às 19 horas, pelo horário de Brasília.

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No cenário mais favorável, o Brasil termina na primeira posição. Para isso, precisa vencer a Escócia e manter a distância no saldo de gols para o Marrocos. O líder do Grupo C enfrentará o segundo colocado do Grupo F. Hoje, esse confronto seria Brasil x Japão, já que os japoneses ocupam a vice-liderança da chave. O Japão soma quatro pontos, tem saldo de quatro gols e vem de goleada por 4 a 0 sobre a Tunísia.

Caso o Brasil avance em segundo lugar, o adversário será o líder do Grupo F. Neste momento, a posição pertence à Holanda, que tem os mesmos quatro pontos e o mesmo saldo do Japão, mas leva vantagem pelo número de gols marcados. A equipe comandada por Ronald Koeman fecha a fase de grupos contra a já eliminada Tunísia, enquanto Japão e Suécia fazem um confronto direto.

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A Suécia também permanece no radar. Com três pontos, os suecos precisam vencer o Japão na última rodada para entrar na disputa pelas duas primeiras posições do Grupo F.

Existe ainda um cenário menos provável: o Brasil terminar em terceiro no Grupo C. Isso aconteceria em caso de derrota para a Escócia combinada com uma vitória de Marrocos. Com quatro pontos, a seleção ainda poderia avançar entre os oito melhores terceiros colocados, mas o cruzamento deixaria de ser com o Grupo F. Nesse caso, o adversário seria um dos líderes dos grupos A, E ou I — possibilidades que incluem México, Alemanha ou França, conforme a combinação final dos classificados.

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Os possíveis caminhos do Brasil:

  • Se terminar em primeiro: enfrenta o segundo do Grupo F* — hoje, o Japão.
  • Se terminar em segundo: enfrenta o líder do Grupo F* — hoje, a Holanda.
  • Se terminar em terceiro e avançar: pode enfrentar o líder dos grupos A, E ou I.

*A Suécia ainda pode ultrapassar Japão ou Holanda.

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