Copa do Mundo: Por que o Brasil não enfrentará um terceiro colocado na segunda fase?

Com o novo formato da Copa do Mundo, agora com 48 seleções, os oito melhores terceiros colocados dos grupos também avançam para o mata-mata. Uma nova fase eliminatória, de 16 avos de final, foi adicionada. Mas a conta não é tão simples como parece, pois nem todos os líderes dos grupos enfrentarão uma equipe classificada na terceira posição.

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O Brasil escapou desse cruzamento por causa da posição definida previamente ao líder do Grupo C. A Fifa estabeleceu que o líder da chave brasileira enfrenta obrigatoriamente o segundo colocado do Grupo F. Como a seleção comandada por Carlo Ancelotti terminou na primeira posição de seu grupo, com sete pontos e melhor saldo do que o Marrocos, seu caminho ficou destinado a esse confronto independentemente da classificação geral dos terceiros colocados.

O adversário será o Japão, que terminou o Grupo F na segunda colocação após empatar com a Suécia. A Holanda ficou com a liderança da chave, enquanto os suecos avançaram em terceiro. Assim, o Brasil enfrentará os japoneses na segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília), em Houston, pela primeira rodada eliminatória da competição.

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A explicação para o destino brasileiro é matemática: são 12 líderes de grupo, mas apenas oito terceiros colocados classificados. Por isso, a Fifa determinou que somente os líderes dos grupos A, B, D, E, G, I, K e L receberiam adversários vindos da terceira posição. Os vencedores dos grupos C, F, H e J foram colocados em confrontos contra vice-líderes de outras chaves.

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Há ainda uma observação importante: o Brasil não enfrentará um terceiro colocado na abertura do mata-mata. Caso avance, poderá cruzar mais adiante com uma seleção que terminou a fase de grupos nessa posição e se classificou nas fases eliminatórias.

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