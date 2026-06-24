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Esporte

Copa do Mundo: os possíveis dias e horários do jogo do Brasil na segunda fase

Cenário do mata-mata depende da colocação brasileira no Grupo C

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 09h27 | Atualizado em 24 jun 2026, 21h07
METLIFE STADIUM, EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY, UNITED STATES - 2026/06/13: Players of Brazil (Alisson, Leo Pereira, Bremer, Weverton, Rayan, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Igor Thiago, Roger Ibanez, Matheus Cunha, Ederson, Fabinho, Danilo, Casemiro, Endrick, Luiz Henrique, Danilo Santos, Alex Sandro, Douglas Santos, Bruno Guimaraes, Vinicius Junior, Lucas Paqueta, Gabriel Martinelli, Ederson Silva, Raphinha) pose for a team photo prior to the FIFA World Cup 2026 Group C football match between Brazil and Morocco. The match ended 1-1 tie. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)
Seleção brasileira  (Nicolò Campo/LightRocket/Getty Images)
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O Brasil encerra nesta quarta-feira, 24, sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O confronto contra a Escócia, marcado para as 19h (horário de Brasília), vai definir não apenas a classificação da equipe, mas também o dia, o horário e o possível adversário da seleção na segunda fase — a inédita fase de 16 avos de final.

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A equipe brasileira chega à rodada decisiva com quatro pontos, depois do empate por 1 a 1 com Marrocos e da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. Como Brasil e Marrocos iniciaram a rodada empatados na liderança do Grupo C com quatro pontos, o saldo de gols e número de gols marcados podem determinar a primeira colocação.

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Veja as possíveis datas do próximo jogo do Brasil na Copa:

Se terminar em primeiro do grupo: caso termine na liderança do grupo, o Brasil disputará a segunda fase na segunda-feira, 29 de junho, às 14h (horário de Brasília), contra o segundo colocado do Grupo F.

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Se terminar em segundo do grupo: se ficar em segundo lugar, o compromisso também será na segunda-feira, mas às 22h (horário de Brasília). Nesse caso, o Brasil enfrentará o vencedor do Grupo F.

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Se terminar em terceiro do grupo: há ainda uma terceira possibilidade. Uma derrota para a Escócia pode empurrar o Brasil para a terceira colocação, situação em que a classificação dependerá da comparação com os terceiros dos demais grupos. Pelo regulamento da Copa de 2026, avançam os dois primeiros de cada uma das doze chaves e os oito melhores terceiros, formando um mata-mata com 32 seleções.

Nesse cenário, o jogo poderia ocorrer na segunda-feira, 29 de junho, às 17h30, contra a Alemanha, ou na terça-feira, 30 de junho, às 18 horas, diante do vencedor do Grupo I. Existe também a possibilidade de enfrentar o México na terça-feira, às 22 horas. A definição dependeria do quadro completo de classificados.

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