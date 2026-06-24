Copa do Mundo: os possíveis dias e horários do jogo do Brasil na segunda fase

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O Brasil enfrenta a Escócia nesta quarta (24) em seu último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A partida, às 19h, é crucial para definir a classificação, o dia, o horário e o adversário da seleção na próxima fase. Acompanhe os cenários possíveis para o mata-mata de 16 avos de final.

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O Brasil encerra nesta quarta-feira, 24, sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O confronto contra a Escócia, marcado para as 19h (horário de Brasília), vai definir não apenas a classificação da equipe, mas também o dia, o horário e o possível adversário da seleção na segunda fase — a inédita fase de 16 avos de final.

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A equipe brasileira chega à rodada decisiva com quatro pontos, depois do empate por 1 a 1 com Marrocos e da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. Como Brasil e Marrocos iniciaram a rodada empatados na liderança do Grupo C com quatro pontos, o saldo de gols e número de gols marcados podem determinar a primeira colocação.

Veja as possíveis datas do próximo jogo do Brasil na Copa:

Se terminar em primeiro do grupo: caso termine na liderança do grupo, o Brasil disputará a segunda fase na segunda-feira, 29 de junho, às 14h (horário de Brasília), contra o segundo colocado do Grupo F.

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Se terminar em segundo do grupo: se ficar em segundo lugar, o compromisso também será na segunda-feira, mas às 22h (horário de Brasília). Nesse caso, o Brasil enfrentará o vencedor do Grupo F.

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Se terminar em terceiro do grupo: há ainda uma terceira possibilidade. Uma derrota para a Escócia pode empurrar o Brasil para a terceira colocação, situação em que a classificação dependerá da comparação com os terceiros dos demais grupos. Pelo regulamento da Copa de 2026, avançam os dois primeiros de cada uma das doze chaves e os oito melhores terceiros, formando um mata-mata com 32 seleções.

Nesse cenário, o jogo poderia ocorrer na segunda-feira, 29 de junho, às 17h30, contra a Alemanha, ou na terça-feira, 30 de junho, às 18 horas, diante do vencedor do Grupo I. Existe também a possibilidade de enfrentar o México na terça-feira, às 22 horas. A definição dependeria do quadro completo de classificados.

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