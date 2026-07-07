🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

Copa do Mundo: o ranking das maiores campeãs e os títulos de cada seleção

Brasil lidera o ranking com cinco conquistas

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 15h48 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h18
Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo (Michael Regan/Fifa/Getty Images)
Continua após publicidade
Copa do Mundo: o ranking das maiores campeãs e os títulos de cada seleção Priorize VEJA no Google

Das dezenas de seleções que já participaram da Copa do Mundo, apenas oito conseguiram levantar a taça: Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, França, Uruguai, Inglaterra e Espanha. Juntas, elas venceram todas as 22 edições realizadas entre 1930 e 2022. Da atual edição, Noruega, Marrocos, Bélgica, Colômbia e Suíça podem quebrar essa escrita e entrar no grupo dos campeões.

Títulos por seleção:

Brasil — cinco títulos

1958, 1962, 1970, 1994 e 2002

O Brasil continua isolado como o maior campeão mundial. A primeira conquista veio em 1958, na Suécia, quando Pelé, com apenas 17 anos, apresentou-se ao planeta. Quatro anos depois, no Chile, a seleção confirmou sua força com o protagonismo de Garrincha. O tricampeonato de 1970, no México, consagrou uma equipe que ainda hoje é conhecida como uma das melhores da história.

Siga

Depois de 24 anos de espera, o país voltou ao topo em 1994, nos Estados Unidos, comandado por Romário. O pentacampeonato chegou em 2002, na Copa organizada por Coreia do Sul e Japão, com Ronaldo como principal estrela. 

Continua após a publicidade

Alemanha — quatro títulos

1954, 1974, 1990 e 2014

Considerando também as conquistas da antiga Alemanha Ocidental, os alemães somam quatro títulos. O primeiro, em 1954, ficou conhecido como o “Milagre de Berna”, após a vitória sobre a favorita Hungria. Em 1974, Franz Beckenbauer liderou a equipe campeã em casa, superando a Holanda de Johan Cruyff na decisão.

O terceiro troféu foi conquistado em 1990, contra a Argentina. Já em 2014, a Alemanha tornou-se a primeira seleção europeia a vencer uma Copa disputada nas Américas. A campanha ficou marcada pelo histórico 7 a 1 sobre o Brasil, no Mineirão, antes da vitória sobre os argentinos na final.

Continua após a publicidade

Itália — quatro títulos

1934, 1938, 1982 e 2006

A Itália construiu sua tradição no torneio ainda nas primeiras décadas da competição. Campeã em 1934 e 1938, tornou-se a primeira seleção a conquistar duas Copas consecutivas, feito posteriormente igualado apenas pelo Brasil de 1958 e 1962.

O terceiro título veio em 1982, na Espanha, com Paolo Rossi como artilheiro e símbolo da campanha. Em 2006, a seleção italiana recuperou o protagonismo ao vencer a França nos pênaltis, em uma final marcada pela expulsão de Zinédine Zidane. Apesar do peso de sua camisa, a Itália não conseguiu disputar as Copas de 2018, 2022 e 2026.

Continua após a publicidade

Argentina — três títulos

1978, 1986 e 2022

A Argentina conquistou sua primeira Copa em 1978, jogando em casa e liderada por Mario Kempes. O segundo título, em 1986, transformou Diego Maradona em uma figura praticamente mitológica: o camisa 10 conduziu a seleção em uma campanha que incluiu a “Mão de Deus” e o chamado “Gol do Século” contra a Inglaterra.

Em 2022, no Catar, Lionel Messi finalmente completou sua coleção de troféus. A Argentina derrotou a França nos pênaltis, depois de um empate por 3 a 3 em uma das finais mais dramáticas da história. A conquista colocou o país isolado como tricampeão mundial.

Continua após a publicidade

França — dois títulos

1998 e 2018

A França inaugurou sua galeria de títulos em 1998, quando sediou o torneio e derrotou o Brasil por 3 a 0 na final. Zinédine Zidane marcou duas vezes e tornou-se o rosto daquela geração. Vinte anos depois, os franceses voltaram ao topo na Rússia, com uma equipe jovem liderada por Antoine Griezmann e Kylian Mbappé.

Em 2022, a França chegou perto de tornar-se a terceira seleção a conquistar duas Copas seguidas. Mbappé marcou três gols na final contra a Argentina, mas os franceses foram derrotados nos pênaltis. 

Continua após a publicidade

Uruguai — dois títulos

1930 e 1950

O Uruguai foi o primeiro campeão mundial, em 1930, vencendo a Argentina na decisão disputada em Montevidéu. Vinte anos depois, protagonizou o episódio mais doloroso da história da seleção brasileira: o Maracanazo. Diante de um estádio lotado, os uruguaios venceram o Brasil por 2 a 1 e conquistaram o bicampeonato.

Inglaterra — um título

1966

A Inglaterra conquistou sua única Copa em 1966, quando sediou a competição. Na final, derrotou a Alemanha Ocidental por 4 a 2 na prorrogação, no estádio de Wembley.

Espanha — um título

2010

A Espanha tornou-se campeã mundial em 2010, na África do Sul. Comandada por Vicente del Bosque, a equipe baseava seu jogo na posse de bola e reunia nomes como Xavi, Andrés Iniesta, Iker Casillas, Sergio Ramos e David Villa.

O gol do título foi marcado por Iniesta, na prorrogação da final contra a Holanda. A conquista ocorreu entre os títulos espanhóis da Eurocopa de 2008 e 2012, formando uma sequência que colocou aquela geração entre as mais dominantes da história do futebol.

Ranking de títulos da Copa do Mundo

  • 1º – Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)
  • 2º – Alemanha – 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)
  • 2º – Itália – 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)
  • 4º – Argentina – 3 títulos (1978, 1986 e 2022)
  • 5º – França – 2 títulos (1998 e 2018)
  • 5º – Uruguai – 2 títulos (1930 e 1950)
  • 7º – Inglaterra – 1 título (1966)
  • 8º – Espanha – 1 título (2010)
Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo
Copa do Mundo 2026
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).