Copa do Mundo: o ranking das maiores campeãs e os títulos de cada seleção

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Apenas oito seleções levantaram a taça da Copa do Mundo em 22 edições. Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, França, Uruguai, Inglaterra e Espanha dominam a história do torneio. Descubra os detalhes de cada conquista, os anos dos títulos e os heróis que marcaram a trajetória de cada campeão mundial.

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Das dezenas de seleções que já participaram da Copa do Mundo, apenas oito conseguiram levantar a taça: Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, França, Uruguai, Inglaterra e Espanha. Juntas, elas venceram todas as 22 edições realizadas entre 1930 e 2022. Da atual edição, Noruega, Marrocos, Bélgica, Colômbia e Suíça podem quebrar essa escrita e entrar no grupo dos campeões.

Títulos por seleção:

Brasil — cinco títulos

1958, 1962, 1970, 1994 e 2002

O Brasil continua isolado como o maior campeão mundial. A primeira conquista veio em 1958, na Suécia, quando Pelé, com apenas 17 anos, apresentou-se ao planeta. Quatro anos depois, no Chile, a seleção confirmou sua força com o protagonismo de Garrincha. O tricampeonato de 1970, no México, consagrou uma equipe que ainda hoje é conhecida como uma das melhores da história.

Depois de 24 anos de espera, o país voltou ao topo em 1994, nos Estados Unidos, comandado por Romário. O pentacampeonato chegou em 2002, na Copa organizada por Coreia do Sul e Japão, com Ronaldo como principal estrela.

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Alemanha — quatro títulos

1954, 1974, 1990 e 2014

Considerando também as conquistas da antiga Alemanha Ocidental, os alemães somam quatro títulos. O primeiro, em 1954, ficou conhecido como o “Milagre de Berna”, após a vitória sobre a favorita Hungria. Em 1974, Franz Beckenbauer liderou a equipe campeã em casa, superando a Holanda de Johan Cruyff na decisão.

O terceiro troféu foi conquistado em 1990, contra a Argentina. Já em 2014, a Alemanha tornou-se a primeira seleção europeia a vencer uma Copa disputada nas Américas. A campanha ficou marcada pelo histórico 7 a 1 sobre o Brasil, no Mineirão, antes da vitória sobre os argentinos na final.

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Itália — quatro títulos

1934, 1938, 1982 e 2006

A Itália construiu sua tradição no torneio ainda nas primeiras décadas da competição. Campeã em 1934 e 1938, tornou-se a primeira seleção a conquistar duas Copas consecutivas, feito posteriormente igualado apenas pelo Brasil de 1958 e 1962.

O terceiro título veio em 1982, na Espanha, com Paolo Rossi como artilheiro e símbolo da campanha. Em 2006, a seleção italiana recuperou o protagonismo ao vencer a França nos pênaltis, em uma final marcada pela expulsão de Zinédine Zidane. Apesar do peso de sua camisa, a Itália não conseguiu disputar as Copas de 2018, 2022 e 2026.

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Argentina — três títulos

1978, 1986 e 2022

A Argentina conquistou sua primeira Copa em 1978, jogando em casa e liderada por Mario Kempes. O segundo título, em 1986, transformou Diego Maradona em uma figura praticamente mitológica: o camisa 10 conduziu a seleção em uma campanha que incluiu a “Mão de Deus” e o chamado “Gol do Século” contra a Inglaterra.

Em 2022, no Catar, Lionel Messi finalmente completou sua coleção de troféus. A Argentina derrotou a França nos pênaltis, depois de um empate por 3 a 3 em uma das finais mais dramáticas da história. A conquista colocou o país isolado como tricampeão mundial.

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França — dois títulos

1998 e 2018

A França inaugurou sua galeria de títulos em 1998, quando sediou o torneio e derrotou o Brasil por 3 a 0 na final. Zinédine Zidane marcou duas vezes e tornou-se o rosto daquela geração. Vinte anos depois, os franceses voltaram ao topo na Rússia, com uma equipe jovem liderada por Antoine Griezmann e Kylian Mbappé.

Em 2022, a França chegou perto de tornar-se a terceira seleção a conquistar duas Copas seguidas. Mbappé marcou três gols na final contra a Argentina, mas os franceses foram derrotados nos pênaltis.

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Uruguai — dois títulos

1930 e 1950

O Uruguai foi o primeiro campeão mundial, em 1930, vencendo a Argentina na decisão disputada em Montevidéu. Vinte anos depois, protagonizou o episódio mais doloroso da história da seleção brasileira: o Maracanazo. Diante de um estádio lotado, os uruguaios venceram o Brasil por 2 a 1 e conquistaram o bicampeonato.

Inglaterra — um título

1966

A Inglaterra conquistou sua única Copa em 1966, quando sediou a competição. Na final, derrotou a Alemanha Ocidental por 4 a 2 na prorrogação, no estádio de Wembley.

Espanha — um título

2010

A Espanha tornou-se campeã mundial em 2010, na África do Sul. Comandada por Vicente del Bosque, a equipe baseava seu jogo na posse de bola e reunia nomes como Xavi, Andrés Iniesta, Iker Casillas, Sergio Ramos e David Villa.

O gol do título foi marcado por Iniesta, na prorrogação da final contra a Holanda. A conquista ocorreu entre os títulos espanhóis da Eurocopa de 2008 e 2012, formando uma sequência que colocou aquela geração entre as mais dominantes da história do futebol.

Ranking de títulos da Copa do Mundo

1º – Brasil – 5 títulos ( 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

2º – Alemanha – 4 títulos ( 1954, 1974, 1990 e 2014)

2º – Itália – 4 títulos ( 1934, 1938, 1982 e 2006)

4º – Argentina – 3 títulos ( 1978, 1986 e 2022)

5º – França – 2 títulos ( 1998 e 2018)

5º – Uruguai – 2 títulos (1930 e 1950)

7º – Inglaterra – 1 título (1966)

8º – Espanha – 1 título (2010)

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