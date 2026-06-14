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Esporte

Copa do Mundo: Memphis Depay vai jogar em Holanda x Japão?

Artilheiro histórico da seleção holandesa é o único convocado europeu que atua no Brasil

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 17h04 | Atualizado em 14 jun 2026, 17h16
Jogador de futebol Memphis Depay, com barba e cabelo trançado, veste camisa laranja da Holanda com o número 10 e o escudo da federação, em campo durante uma partida, com um jogador borrado em verde ao fundo
Memphis Depay, atacante da seleção da Holanda (Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)
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Holanda e Japão se enfrentam neste domingo, 14, às 17h (horário de Brasília) pela primeira rodada do grupo F na Copa do Mundo. As seleções jogam no estádio de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. O atacante Memphis Depay, do Corinthians, está entre os relacionados da equipe europeia, mas começará no banco de reservas.

Depay é o artilheiro histórico da Laranja Mecânica com 55 gols em 109 partidas pela seleção. Ele ultrapassou o conterrâneo Robin van Persie, com 50 gols, na data Fifa de setembro de 2025, em que a Holanda assegurou a sua vaga para o Mundial neste ano.

O técnico Ronald Koeman optou por deixar seu camisa 10 no banco de reservas para enfrentar o Japão na estreia da Copa do Mundo. Os titulares são Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; De Jong, Gravenberch e Reijnders; Summerville, Gakpo e Malen.

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Em coletiva de imprensa, neste sábado, 13, Koeman elogiou o atacante, sem confirmar se ele entrará durante o jogo contra o Japão. 

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“Nos últimos dias falamos com os jogadores como vamos jogar amanhã, como nosso time vai começar. Prefiro não compartilhar isso aqui. Nos últimos dez dias, o físico dele [Memphis] tem melhorado. Ele é um jogador importante, tem sido por muito tempo. É parte chave para nosso sucesso nessa Copa. Ele é importante para isso”, disse o treinador.

Em abril deste ano, quando jogava pelo Corinthians, o jogador sofreu uma lesão de grau 2 na parte anterior da coxa direita. Ele voltou a jogar pela Libertadores, no dia 21 de maio.

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Em amistoso contra a Argélia no dia 1 de junho, Memphis entrou apenas no segundo tempo. A seleção europeia perdeu por 1 a 0 o confronto. No dia 8, a Holanda ganhou do Uzbequistão por 2 a 1, também em amistoso, mas o atacante não foi utilizado.

Holanda e Japão estão no grupo F da Copa do Mundo, junto de Tunísia e Suécia, que ainda hoje se enfrentam no estádio de Monterrey, às 23h.

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Copa do Mundo 2026
Corinthians
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Seleção de Futebol do Japão
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