Copa do Mundo: Memphis Depay vai jogar em Holanda x Japão?

Ler Resumo





Holanda e Japão estreiam na Copa do Mundo neste domingo. O atacante Memphis Depay, artilheiro histórico da Laranja Mecânica, começará no banco de reservas, uma decisão do técnico Ronald Koeman que gerou expectativa. Saiba mais sobre a estratégia do treinador e o impacto de Depay.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Holanda e Japão se enfrentam neste domingo, 14, às 17h (horário de Brasília) pela primeira rodada do grupo F na Copa do Mundo. As seleções jogam no estádio de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. O atacante Memphis Depay, do Corinthians, está entre os relacionados da equipe europeia, mas começará no banco de reservas.

Depay é o artilheiro histórico da Laranja Mecânica com 55 gols em 109 partidas pela seleção. Ele ultrapassou o conterrâneo Robin van Persie, com 50 gols, na data Fifa de setembro de 2025, em que a Holanda assegurou a sua vaga para o Mundial neste ano.

O técnico Ronald Koeman optou por deixar seu camisa 10 no banco de reservas para enfrentar o Japão na estreia da Copa do Mundo. Os titulares são Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; De Jong, Gravenberch e Reijnders; Summerville, Gakpo e Malen.

Em coletiva de imprensa, neste sábado, 13, Koeman elogiou o atacante, sem confirmar se ele entrará durante o jogo contra o Japão.

Continua após a publicidade

“Nos últimos dias falamos com os jogadores como vamos jogar amanhã, como nosso time vai começar. Prefiro não compartilhar isso aqui. Nos últimos dez dias, o físico dele [Memphis] tem melhorado. Ele é um jogador importante, tem sido por muito tempo. É parte chave para nosso sucesso nessa Copa. Ele é importante para isso”, disse o treinador.

Em abril deste ano, quando jogava pelo Corinthians, o jogador sofreu uma lesão de grau 2 na parte anterior da coxa direita. Ele voltou a jogar pela Libertadores, no dia 21 de maio.

Continua após a publicidade

Em amistoso contra a Argélia no dia 1 de junho, Memphis entrou apenas no segundo tempo. A seleção europeia perdeu por 1 a 0 o confronto. No dia 8, a Holanda ganhou do Uzbequistão por 2 a 1, também em amistoso, mas o atacante não foi utilizado.

Holanda e Japão estão no grupo F da Copa do Mundo, junto de Tunísia e Suécia, que ainda hoje se enfrentam no estádio de Monterrey, às 23h.