🔥 A Black Friday começou! Garanta sua 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Esporte

Copa do Mundo: inovações tecnológicas começam a mudar as partidas dentro de campo

Fica no ar uma pergunta incômoda: o que o mágico esporte de onze contra onze perde quando não erra mais?

Por Fábio Altman, de Nova Jersey 19 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 19 jun 2026, 12h10
PRECISÃO - A bola com um chip interno: detalhes de todas as movimentações, o tempo todo
PRECISÃO - A bola com um chip interno: detalhes de todas as movimentações, o tempo todo (Mauro Pimentel/AFP)
Continua após publicidade
Copa do Mundo: inovações tecnológicas começam a mudar as partidas dentro de campo Priorize VEJA no Google

Foi um ritual inédito. Todos os 26 jogadores da seleção brasileira tiveram os corpos escaneados assim que chegaram aos Estados Unidos. Um a um, entre sorrisos e algum espanto, eles entraram em aparelhos semelhantes aos que existem em aeroportos. Ergueram os braços, afastaram as pernas e, em menos de trinta segundos, missão cumprida. Dos pés à cabeça, tiveram anotados 29 pontos do esqueleto, de modo a criar “avatares”, cópias exatas de cada um deles.

O objetivo: facilitar, em tempo real, por meio de dezesseis câmeras eletrônicas instaladas em cada estádio da Copa do Mundo, em território americano, no México e no Canadá, a definição da posição de impedimento, em processo semiautomático. Posto de outro modo: sem que as imagens tenham de passar pelo VAR — instalado em uma central de comando em Dallas —, o árbitro e os auxiliares de linhas têm a resposta em um átimo de tempo, a partir do registro simultâneo, cinquenta vezes por segundo, dos detalhes anatômicos dos atletas. As figurinhas que se veem na televisão são as tais imitações precisas.

OLHO VIVO - A câmera em Wilton Pereira Sampaio: o ponto de vista do juiz em México x África do Sul
OLHO VIVO - A câmera em Wilton Pereira Sampaio: o ponto de vista do juiz em México x África do Sul (Heuler Andrey/ESI/Getty Images;/Reprodução)

No Catar, há quatro anos, as informações eram passadas para a turma do VAR — agora, não, é direto, com o luxo tecnológico dos “avatares” criados por inteligência artificial. O VAR ainda existe, claro, mas tem sido posto em papel secundário, ou quase, porque houve avanços. “A inovação é uma ferramenta de transparência, útil para os juízes e fundamental para a aproximação dos torcedores com as partidas”, diz Yuanqing Yang, CEO da Lenovo, multinacional chinesa encarregada da empreitada.

Siga
Continua após a publicidade

As reproduções desenhadas por imagens dos 1 248 candidatos a heróis, e alguns vilões, são a porta de entrada de uma interessante característica do torneio, sem precedentes: será a Copa mais tecnológica de todas. Além dos avatares, destaca-se o chip posto dentro da bola oficial, a Trionda, em recurso que facilita a captura do movimento da redonda a todo instante, o exato momento do passe — fundamental para o controle de impedimentos — e, claro, a posição em lances limítrofes, em pênaltis duvidosos ou gols em que a linha é ultrapassada no detalhe. Há também a câmera levada pelos árbitros, em efeito insólito, inaugurada pelo brasileiro Wilton Pereira Sampaio na estreia, a vitória do México contra a África do Sul, por 2 a 0: vê-se o ponto de vista de homens e mulheres do apito, em imersão cinematográfica. A traquitana tinha sido experimentada no Mundial de Clubes no ano passado, mas melhorou, com 50% menos de tremor, graças a um mecanismo de estabilidade de movimentos. Há algum estranhamento, mas é fascinante para o torcedor pular direto do sofá para dentro do campo — e muito bem pensado.

PETS ELETRÔNICOS - Polícia na Cidade do México: ajuda de cães robotizados
PETS ELETRÔNICOS - Polícia na Cidade do México: ajuda de cães robotizados (./Reprodução)
Continua após a publicidade

A evolução eletrônica foi sempre um desejo de eventos esportivos televisionados — desde a introdução das cores, em 1970, e do replay, também na Copa vencida por Pelé e cia. Outro salto, ruidoso, foi o estabelecimento do VAR, em 2018, na Rússia. Há, agora, algo incomum. Por décadas, a tecnologia no futebol serviu somente ao telespectador, e que bom ter sido assim. O chip na bola da Copa de 2010 impressionava quem assistia à transmissão, mas servia apenas para saber se a linha de cal tinha sido vencida — dentro de campo, o artilheiro chutava a mesma esfera de sempre. O VAR em 2018 mudou resultados, mas era medida de revisão: parava o relógio, congelava o momento, exigia a consulta da imagem. Em 2022, no Catar, o sistema semiautomático de impedimento produziu gráficos tridimensionais deslumbrantes nas recuperações de imagens — e o assistente continuava levantando a bandeirinha como em 1930, com grandes chances de erro. Em 2026, tudo parece mudar. As inovações já não registram apenas os jogos — estão dentro deles e não deixam muita margem para dúvida. O julgamento humano dá vez ao algoritmo, como em quase tudo na vida. É a precisão elevada ao cubo.

Até mesmo dentro do gramado há consequências, por assim dizer, táticas, em novidade corroborada pelo ex-treinador Arsène Wenger, diretor de Desenvolvimento Global de Futebol da Fifa. Os atacantes voltaram a explorar posicionamento no limite do impedimento, indicam dados reunidos pela Fifa. Por anos, o VAR gerou efeito oposto. Os jogadores, sabendo que qualquer imperfeição seria congelada, passaram a preferir posições de segurança. Não é uma revolução visível. É uma mudança de mentalidade que vai aparecer aos poucos nas estatísticas de corridas em profundidade, nos metros ganhos nas costas da defesa. O jogo aprende a confiar na tecnologia — e ajusta o corpo a isso. “O futebol, apesar de ser visto como esporte conservador, abraçou a tecnologia nos últimos anos”, diz Mattias Grafström, secretário-geral da Fifa.

Continua após a publicidade
CRESCIMENTO - A sala do VAR, em Dallas: a ferramenta já saiu da infância
CRESCIMENTO - A sala do VAR, em Dallas: a ferramenta já saiu da infância (./Reprodução)

O futebol avança, mas avança negociando com seus próprios fantasmas. “Ele havia ficado muito para trás, em relações a recursos de tomadas de decisões como há em outras modalidades”, diz Renan Borges, executivo de tecnologia da End to End, empresa de marketing esportivo. “Com a velocidade conquistada, cada vez mais estaremos perto de um ponto sempre desejado, o da tecnologia acabar por ser imperceptível, por natural.”

Continua após a publicidade

Com algum tolo romantismo, sempre se louvou o erro, os questionamentos, os xingamentos contra o juiz, como se um pouquinho de desonestidade fosse louvável — e o gol com a “mão de Deus” de Maradona, em 1986, é símbolo dessa postura, a contrafação e a esperteza transformadas em gesto genial. Dizia-se, e ainda se diz, que a dramaticidade do futebol reside na imprecisão e que a dúvida seria parte do espetáculo. E fica no ar uma pergunta incômoda: o que o mágico esporte de onze contra onze perde quando não erra mais? Nada, possivelmente. Sim, os torcedores nos estádios ainda gritam, esperneiam (e são protegidos por cães robotizados no México) — mas a resposta vem antes do brado. E adeus ao choro, porque os avatares não mentem, até porque não falam — e as certezas brotam antes de se ler essa frase. Haverá quem acredite ter perdido a graça, mas nada como o tempo para fazer valer novos hábitos. E quem dera houvesse um avatar de Neymar sem dores na panturrilha.

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000

Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).