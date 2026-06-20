‘Copa do Mundo é exemplo de como o mundo poderia ser’, diz prefeito de Nova York a VEJA

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, recebeu duas camisas da Democracia Corinthiana do ex-jogador e comentarista esportivo Walter Casagrande e de diretores do Corinthians. O encontro aconteceu neste sábado, 20, no bairro nova-iorquino do Queens, durante uma das festas organizadas pela prefeitura com transmissão ao vivo dos jogos da Copa do Mundo 2026.

Falando com exclusividade para VEJA, Mamdani chamou de “inspiração” o histórico movimento da Democracia Corinthiana — comandado por atletas do clube paulistano na década de 1980 –, disse que está na torcida pelo Marrocos e citou a enorme onda de visitantes estrangeiros à Copa para alfinetar, sem citar nomes, a política de imigração do presidente Donald Trump. “A Copa do Mundo é um exemplo de como o mundo poderia ser se nós praticássemos os valores que tantos dizem ter”, declarou o jovem prefeito.

Quando o senhor ouviu falar pela primeira vez sobre a Democracia Corinthiana? Para aqueles que têm paixão pela democracia, o movimento sempre foi uma inspiração mundial sobre como os atletas podem lutar pela liberdade. Sou muito grato ao nosso irmão aqui (ele aponta para Casagrande) por tudo o que ele fez e continua fazendo.

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Gosta de soccer, de futebol, de fútbol? Eu amo futebol, é algo que está no meu coração e na minha vida por muito tempo. É muito bonito saber que, em um mundo onde se falam tantas línguas, o futebol é um idioma compartilhado.

Quem o senhor acha que vai vencer a Copa? É difícil responder a um brasileiro algo que não seja “Brasil” (risos). Mas eu tenho uma queda pelo Marrocos e acho que este pode ser o ano deles.

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Uma Copa do Mundo, com sua variedade de nações, idiomas e culturas pode ser uma resposta às políticas de imigração do governo de Donald Trump? Com certeza. A Copa do Mundo é um exemplo de como o mundo poderia ser se nós praticássemos os valores que tantos dizem ter. É uma oportunidade de ver como tudo seria.