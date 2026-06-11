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Esporte

Copa do Mundo de última hora: ainda dá tempo de sair do Brasil para ver os jogos?

Ingressos, passagens e hospedagens seguem disponíveis

Por Ígor Resende 11 jun 2026, 17h06 | Atualizado em 11 jun 2026, 17h36
Pessoa olhando voos no aeroporto
Voos diretos de São Paulo para Nova York duram cerca de nove horas (Giselle Flissak/Getty Images)
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Copa do Mundo de última hora: ainda dá tempo de sair do Brasil para ver os jogos? Priorize VEJA no Google

Viajar para uma Copa do Mundo é o sonho de muitos torcedores e nem sempre é possível se planejar com antecedência. No entanto, mesmo quem deixou para a última hora ainda pode comprar ingressos e viver essa experiência única. 

Com o Mundial em andamento, o principal desafio é conseguir o visto de entrada a tempo e arcar com os preços elevados dos ingressos restantes.

Como VEJA mostrou na terça-feira (9), os últimos bilhetes disponíveis para os jogos do Brasil na Copa do Mundo estão 29 vezes mais caros que na Copa de 2022.

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O menor valor encontrado pela reportagem nesta quinta (11) foi em uma uma agência, na qual o duelo entre Brasil e Haiti custa a partir de 992 dólares (cerca de R$ 5 mil na cotação do dia).

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Passagem e hospedagem

Voos diretos ida e volta de São Paulo para Nova York, com nove horas de duração, estão a partir de R$ 3.353. Já para Los Angeles é possível encontrar os mesmos voos por R$ 4.336. Quem optar pela Cidade do México terá voos diretos por R$ 4.649, enquanto para Montreal custa R$ 5.147.

Para a hospedagem também há muitas opções. Uma diária de hotel em Basking Ridge, onde está a seleção brasileira, custa em média R$ 900.  Já a diária em um hostel em Nova York sai a partir de R$ 300.

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Vistos

Além do passaporte válido, para entrar nos Estados Unidos é necessário o visto americano, que exige o preenchimento de formulário, pagamento de taxa e entrevista. Como o processo demora de um a dois meses, foi criado um sistema prioritário para torcedores com ingresso.

No México, desde fevereiro é possível solicitar o visto eletrônico para quem chega de avião. Já na entrada por terra ou mar, é necessário solicitar o documento tradicional. No Canadá também é preciso visto de entrada.

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