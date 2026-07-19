Copa do Mundo de 2030: o que já se sabe sobre o próximo Mundial

Ainda nao terminaram os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026 e o futebol já volta as atenções para a próxima edição do torneio. Marcada para celebrar os 100 anos do Mundial, a Copa de 2030, pelo que se sabe até o momento, será inédita: serão três continentes, recorde de sedes e uma abertura simbólica onde tudo começou, no Uruguai.

Quais países vão sediar a Copa de 2030?

A maior parte do torneio será disputada em Espanha, Portugal e Marrocos, que foram escolhidos como anfitriões principais pela Fifa. Para celebrar o centenário da competição, Argentina, Paraguai e Uruguai receberão uma partida cada na fase inicial do Mundial. Será a primeira Copa do Mundo realizada em três continentes.

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Quando será a Copa do Mundo?

O cronograma da Fifa prevê partidas comemorativas nos dias 8 e 9 de junho de 2030, enquanto a cerimônia oficial de abertura e os demais jogos começam em 13 e 14 de junho. A final está marcada para 21 de julho de 2030.

Quais seleções já estão classificadas?

As seis anfitriãs terão vagas garantida no Mundial: Argentina, Espanha, Marrocos, Paraguai, Portugal e Uruguai. A classificação automática foi confirmada pela Fifa como parte do modelo especial adotado para a edição do centenário.

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Quantas seleções vão disputar o torneio?

A Copa de 2030 terá, no mínimo, as 48 seleções utilizadas pela primeira vez na edição de 2026. No entanto, a Fifa estuda uma nova ampliação para 64 equipes. O presidente da entidade, Gianni Infantino, afirmou que a proposta será analisada antes da definição do formato definitivo do torneio.

Por que a Copa de 2030 será histórica?

Além de marcar os 100 anos da primeira Copa do Mundo, disputada no Uruguai em 1930, a edição de 2030 pode ser a primeira da história realizada em três continentes: Europa, África e América do Sul. A abertura simbólica em Montevidéu deve homenagear o local onde o torneio nasceu há um século.