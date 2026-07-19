Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Esporte

Copa do Mundo de 2030: o que já se sabe sobre o próximo Mundial

Próxima edição do torneio marca o centenário da competição

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 18h02 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h01
A Taça da Copa do Mundo FIFA, dourada e brilhante, em destaque sobre uma superfície verde escura, com fundo preto. O troféu tem duas figuras humanas estilizadas segurando um globo terrestre no topo
Taça da Copa do Mundo (Carl Recine/Getty Images)
Continua após publicidade
Copa do Mundo de 2030: o que já se sabe sobre o próximo Mundial Priorizar nos meus resultados Google
Continua após a publicidade

Ainda nao terminaram os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026 e o futebol já volta as atenções para a próxima edição do torneio. Marcada para celebrar os 100 anos do Mundial, a Copa de 2030, pelo que se sabe até o momento, será inédita: serão três continentes, recorde de sedes e uma abertura simbólica onde tudo começou, no Uruguai.

Quais países vão sediar a Copa de 2030?

A maior parte do torneio será disputada em Espanha, Portugal e Marrocos, que foram escolhidos como anfitriões principais pela Fifa. Para celebrar o centenário da competição, Argentina, Paraguai e Uruguai receberão uma partida cada na fase inicial do Mundial. Será a primeira Copa do Mundo realizada em três continentes.

Continua após a publicidade

Quando será a Copa do Mundo?

O cronograma da Fifa prevê partidas comemorativas nos dias 8 e 9 de junho de 2030, enquanto a cerimônia oficial de abertura e os demais jogos começam em 13 e 14 de junho. A final está marcada para 21 de julho de 2030.

Quais seleções já estão classificadas?

As seis anfitriãs terão vagas garantida no Mundial: Argentina, Espanha, Marrocos, Paraguai, Portugal e Uruguai. A classificação automática foi confirmada pela Fifa como parte do modelo especial adotado para a edição do centenário.

Siga
Continua após a publicidade

Quantas seleções vão disputar o torneio?

A Copa de 2030 terá, no mínimo, as 48 seleções utilizadas pela primeira vez na edição de 2026. No entanto, a Fifa estuda uma nova ampliação para 64 equipes. O presidente da entidade, Gianni Infantino, afirmou que a proposta será analisada antes da definição do formato definitivo do torneio.

Por que a Copa de 2030 será histórica?

Além de marcar os 100 anos da primeira Copa do Mundo, disputada no Uruguai em 1930, a edição de 2030 pode ser a primeira da história realizada em três continentes: Europa, África e América do Sul. A abertura simbólica em Montevidéu deve homenagear o local onde o torneio nasceu há um século.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).