Copa do Mundo de 2026: os jogadores da atual edição que já foram campeões

Ler Resumo





A Copa do Mundo de 2026 terá um recorde de 48 seleções e 1.248 jogadores, mas apenas 23 deles já levantaram a taça. Conheça os campeões mundiais que disputarão o próximo Mundial, com 18 argentinos (incluindo Messi), 4 franceses (como Mbappé) e o goleiro alemão Manuel Neuer.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A atual edição da Copa do Mundo vai reunir o maior número de seleções da história, com 48 no total. Cada seleção tem 26 jogadores convocados, ou seja, 1.248 jogadores vão disputar o Mundial em 2026. Desses, somente 23 tiveram o privilégio de já ter levantado a taça. Entre os 23, um joga na Alemanha, quatro jogam na França e 18 são da Argentina.

A Alemanha, campeã em 2014, é representada por Manuel Neuer, um dos maiores goleiros de sua geração e peça central do título conquistado no Brasil.

A França, campeã mundial em 2018, aparece com quatro representantes: Ousmane Dembélé, Lucas Hernández, N’Golo Kanté e Kylian Mbappé. O quarteto simboliza uma geração francesa que se manteve competitiva por dois ciclos de Copa do Mundo, com título na Rússia e vice-campeonato em 2022.

Entre os nomes da Argentina estão alguns dos principais protagonistas da campanha vitoriosa, como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Julián Álvarez e Lautaro Martínez, além de meio-campistas importantes como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Leandro Paredes. A defesa também tem forte presença, com Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel e Nicolás Tagliafico. A conquista no Catar marcou o terceiro título mundial da seleção e consolidou Messi como um dos maiores nomes da história do esporte. Ao lado dele, jogadores que chegaram ao torneio em momentos diferentes da carreira se tornaram peças fundamentais da campanha.

Continua após a publicidade

Veja todos os jogadores campeões do mundo que vão jogar a Copa do Mundo de 2026:

Alemanha

Manuel Neuer;

Continua após a publicidade

França

Kylian Mbappé;

Lucas Hernández;

N’Golo Kanté;

Ousmane Dembélé.

Continua após a publicidade

Argentina

Alexis Mac Allister;

Cristian Romero;

Emiliano Martínez;

Enzo Fernández;

Exequiel Palacios;

Gerónimo Rulli;

Gonzalo Montiel;

Julián Álvarez;

Lautaro Martínez;

Leandro Paredes;

Lionel Messi;

Lisandro Martínez;

Nahuel Molina;

Nicolás Otamendi;

Nicolás Tagliafico;

Rodrigo De Paul;

Thiago Almada;