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Esporte

Copa do Mundo de 2026: os jogadores da atual edição que já foram campeões

No total, 1.248 jogadores vão disputar o torneio, mas poucos já tiveram o privilégio de ter levantado a taça

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 10h28
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Trophy as he celebrates with team mates at the award ceremony following the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Cui Nan/China News Service/VCG via Getty Images)
Seleção da Argentina comemorando o título da Copa do Mundo de 2022 (Cui Nan/China News Service/VCG/Getty Images)
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A atual edição da Copa do Mundo vai reunir o maior número de seleções da história, com 48 no total. Cada seleção tem 26 jogadores convocados, ou seja, 1.248 jogadores vão disputar o Mundial em 2026. Desses, somente 23 tiveram o privilégio de já ter levantado a taça. Entre os 23, um joga na Alemanha, quatro jogam na França e 18 são da Argentina.

A Alemanha, campeã em 2014, é representada por Manuel Neuer, um dos maiores goleiros de sua geração e peça central do título conquistado no Brasil.

A França, campeã mundial em 2018, aparece com quatro representantes: Ousmane Dembélé, Lucas Hernández, N’Golo Kanté e Kylian Mbappé. O quarteto simboliza uma geração francesa que se manteve competitiva por dois ciclos de Copa do Mundo, com título na Rússia e vice-campeonato em 2022.

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Entre os nomes da Argentina estão alguns dos principais protagonistas da campanha vitoriosa, como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Julián Álvarez e Lautaro Martínez, além de meio-campistas importantes como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Leandro Paredes. A defesa também tem forte presença, com Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel e Nicolás Tagliafico. A conquista no Catar marcou o terceiro título mundial da seleção e consolidou Messi como um dos maiores nomes da história do esporte. Ao lado dele, jogadores que chegaram ao torneio em momentos diferentes da carreira se tornaram peças fundamentais da campanha.

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Veja todos os jogadores campeões do mundo que vão jogar a Copa do Mundo de 2026:

Alemanha

  • Manuel Neuer;
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França

  • Kylian Mbappé;
  • Lucas Hernández;
  • N’Golo Kanté;
  • Ousmane Dembélé.
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Argentina

  • Alexis Mac Allister;
  • Cristian Romero;
  • Emiliano Martínez;
  • Enzo Fernández;
  • Exequiel Palacios;
  • Gerónimo Rulli;
  • Gonzalo Montiel;
  • Julián Álvarez;
  • Lautaro Martínez;
  • Leandro Paredes;
  • Lionel Messi;
  • Lisandro Martínez;
  • Nahuel Molina;
  • Nicolás Otamendi;
  • Nicolás Tagliafico;
  • Rodrigo De Paul;
  • Thiago Almada;
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