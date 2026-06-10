Copa do Mundo: conheça as seleções campeãs e saiba quem ganhou em cada edição

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Desde 1930, a Copa do Mundo é um palco exclusivo para Europa (12 títulos) e América do Sul (10 títulos). O Brasil segue como maior campeão, com cinco taças. Explore como o equilíbrio histórico se desenrolou e a recente quebra da sequência europeia pela Argentina, em 2022. Um olhar aprofundado na hegemonia dos continentes.

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A Copa do Mundo nasceu no Uruguai, em 1930, e desde então jamais deixou de ser dominada por dois continentes: Europa e América do Sul. Em 22 edições disputadas, apenas seleções dessas duas regiões levantaram a taça. A vantagem, hoje, é europeia: são 12 títulos para a Europa contra 10 da América do Sul.

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O equilíbrio se manteve ao longo de toda a história. A América do Sul começou forte, com o Uruguai campeão em 1930 e novamente em 1950, no emblemático Maracanazo, além da ascensão do Brasil a partir de 1958. A seleção brasileira, aliás, segue como a maior vencedora da história, com cinco títulos, conquistados em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

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A Europa construiu sua liderança com maior diversidade de campeões. Alemanha e Itália têm quatro títulos cada, França soma dois, enquanto Inglaterra e Espanha aparecem com uma conquista.

A América do Sul, por outro lado, concentra seus 10 títulos em apenas três seleções: Brasil, Argentina e Uruguai. A Argentina, campeã em 1978, 1986 e 2022, recolocou o continente no topo após 20 anos sem títulos sul-americanos, encerrando uma sequência europeia que vinha desde 2006.

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Nenhum país de fora da Europa ou da América do Sul foi campeão mundial. Seleções da África, Ásia, América do Norte e Oceania ainda perseguem uma final inédita. O Marrocos, semifinalista em 2022, foi a seleção africana que chegou mais longe na história.

Todas as seleções campeãs da Copa do Mundo por ano:

1930 — Uruguai

— Uruguai 1934 — Itália

— Itália 1938 — Itália

— Itália 1950 — Uruguai

— Uruguai 1954 — Alemanha Ocidental

— Alemanha Ocidental 1958 — Brasil

— Brasil 1962 — Brasil

— Brasil 1966 — Inglaterra

— Inglaterra 1970 — Brasil

— Brasil 1974 — Alemanha Ocidental

— Alemanha Ocidental 1978 — Argentina

— Argentina 1982 — Itália

— Itália 1986 — Argentina

— Argentina 1990 — Alemanha Ocidental

— Alemanha Ocidental 1994 — Brasil

— Brasil 1998 — França

— França 2002 — Brasil

— Brasil 2006 — Itália

— Itália 2010 — Espanha

— Espanha 2014 — Alemanha

— Alemanha 2018 — França

— França 2022 — Argentina