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Esporte

Copa do Mundo: conheça as seleções campeãs e saiba quem ganhou em cada edição

Seleções europeias somam 12 títulos mundiais, enquanto sul-americanas têm 10 conquistas

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 14h45 | Atualizado em 11 jun 2026, 11h40
Jogadores da seleção argentina de futebol, comemorando a vitória da Copa do Mundo, sorrindo e abraçados no campo. Messi ergue a taça dourada, enquanto outros usam medalhas de ouro no pescoço. O goleiro Martínez, de camisa verde-limão, tem os braços erguidos em celebração. O público lota o estádio ao fundo
Argentina é a atual campeã mundial de futebol  (Richard Sellers/Getty Images)
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A Copa do Mundo nasceu no Uruguai, em 1930, e desde então jamais deixou de ser dominada por dois continentes: Europa e América do Sul. Em 22 edições disputadas, apenas seleções dessas duas regiões levantaram a taça. A vantagem, hoje, é europeia: são 12 títulos para a Europa contra 10 da América do Sul.

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O equilíbrio se manteve ao longo de toda a história. A América do Sul começou forte, com o Uruguai campeão em 1930 e novamente em 1950, no emblemático Maracanazo, além da ascensão do Brasil a partir de 1958. A seleção brasileira, aliás, segue como a maior vencedora da história, com cinco títulos, conquistados em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

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A Europa construiu sua liderança com maior diversidade de campeões. Alemanha e Itália têm quatro títulos cada, França soma dois, enquanto Inglaterra e Espanha aparecem com uma conquista.

A América do Sul, por outro lado, concentra seus 10 títulos em apenas três seleções: Brasil, Argentina e Uruguai. A Argentina, campeã em 1978, 1986 e 2022, recolocou o continente no topo após 20 anos sem títulos sul-americanos, encerrando uma sequência europeia que vinha desde 2006.

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Nenhum país de fora da Europa ou da América do Sul foi campeão mundial. Seleções da África, Ásia, América do Norte e Oceania ainda perseguem uma final inédita. O Marrocos, semifinalista em 2022, foi a seleção africana que chegou mais longe na história.

Todas as seleções campeãs da Copa do Mundo por ano:

  • 1930 — Uruguai
  • 1934 — Itália
  • 1938 — Itália
  • 1950 — Uruguai
  • 1954 — Alemanha Ocidental
  • 1958 — Brasil
  • 1962 — Brasil
  • 1966 — Inglaterra
  • 1970 — Brasil
  • 1974 — Alemanha Ocidental
  • 1978 — Argentina
  • 1982 — Itália
  • 1986 — Argentina
  • 1990 — Alemanha Ocidental
  • 1994 — Brasil
  • 1998 — França
  • 2002 — Brasil
  • 2006 — Itália
  • 2010 — Espanha
  • 2014 — Alemanha
  • 2018 — França
  • 2022 — Argentina
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Copa do Mundo 2026
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