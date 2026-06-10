Copa do Mundo: conheça as seleções campeãs e saiba quem ganhou em cada edição
Seleções europeias somam 12 títulos mundiais, enquanto sul-americanas têm 10 conquistas
A Copa do Mundo nasceu no Uruguai, em 1930, e desde então jamais deixou de ser dominada por dois continentes: Europa e América do Sul. Em 22 edições disputadas, apenas seleções dessas duas regiões levantaram a taça. A vantagem, hoje, é europeia: são 12 títulos para a Europa contra 10 da América do Sul.
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O equilíbrio se manteve ao longo de toda a história. A América do Sul começou forte, com o Uruguai campeão em 1930 e novamente em 1950, no emblemático Maracanazo, além da ascensão do Brasil a partir de 1958. A seleção brasileira, aliás, segue como a maior vencedora da história, com cinco títulos, conquistados em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.
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A Europa construiu sua liderança com maior diversidade de campeões. Alemanha e Itália têm quatro títulos cada, França soma dois, enquanto Inglaterra e Espanha aparecem com uma conquista.
A América do Sul, por outro lado, concentra seus 10 títulos em apenas três seleções: Brasil, Argentina e Uruguai. A Argentina, campeã em 1978, 1986 e 2022, recolocou o continente no topo após 20 anos sem títulos sul-americanos, encerrando uma sequência europeia que vinha desde 2006.
Nenhum país de fora da Europa ou da América do Sul foi campeão mundial. Seleções da África, Ásia, América do Norte e Oceania ainda perseguem uma final inédita. O Marrocos, semifinalista em 2022, foi a seleção africana que chegou mais longe na história.
Todas as seleções campeãs da Copa do Mundo por ano:
- 1930 — Uruguai
- 1934 — Itália
- 1938 — Itália
- 1950 — Uruguai
- 1954 — Alemanha Ocidental
- 1958 — Brasil
- 1962 — Brasil
- 1966 — Inglaterra
- 1970 — Brasil
- 1974 — Alemanha Ocidental
- 1978 — Argentina
- 1982 — Itália
- 1986 — Argentina
- 1990 — Alemanha Ocidental
- 1994 — Brasil
- 1998 — França
- 2002 — Brasil
- 2006 — Itália
- 2010 — Espanha
- 2014 — Alemanha
- 2018 — França
- 2022 — Argentina