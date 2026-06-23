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Esporte

Copa do Mundo: Brasil pode pegar França ou Alemanha na próxima fase? Entenda

Seleção enfrenta a Escócia pela liderança do Grupo C nesta quarta, 24

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 12h01 | Atualizado em 23 jun 2026, 13h01
Jogadores da seleção brasileira de futebol, com uniformes amarelos e calções azuis, perfilados no campo antes de uma partida, com um árbitro em primeiro plano e torcedores nas arquibancadas
Seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Ayman Aref/NurPhoto via/Getty Images)
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Líder do Grupo C da Copa do Mundo, com quatro pontos e saldo positivo de três gols, o Brasil enfrenta a Escócia nesta quarta-feira, 24, às 19h (horário de Brasília). Um empate classifica a seleção brasileira para o mata-mata. Apesar da classificação estar encaminhada, o adversário da seleção brasileira na próxima fase ainda é uma incógnita.

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De acordo com o novo regulamento do Mundial, avançam de fase os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros. A partir daí, a competição entra em mata-mata, começando pela fase de 16 avos de final.

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Se confirmar a liderança do Grupo C, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F. Japão e Holanda chegaram à rodada final como os principais candidatos às duas primeiras posições dessa chave, enquanto a Suécia ainda tem chances. Nesse caminho, portanto, França e Alemanha não seriam adversários da seleção na primeira eliminatória.

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Caso termine em segundo, o Brasil pegará o vencedor do Grupo F. Mais uma vez, a rota apontaria para Holanda, Japão ou, dependendo dos resultados, Suécia.

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Quando França ou Alemanha podem aparecer?

O cruzamento com uma das potências europeias entra no horizonte se o Brasil cair para o terceiro lugar. Para isso, a seleção teria de perder para a Escócia e ser ultrapassada também pelo Marrocos. Mesmo nessa situação, os quatro pontos já conquistados poderiam ser suficientes para colocar a equipe entre as oito melhores terceiras colocadas — embora a vaga dependesse dos resultados dos demais grupos.

A distribuição das seleções classificadas em terceiro não segue um único confronto predeterminado. Ela varia conforme os grupos que colocarem seus terceiros entre os oito melhores. Por isso, o Brasil poderia ser direcionado para enfrentar o líder dos grupos A, E ou I. Esses caminhos abrem a possibilidade de duelos contra México, Alemanha ou França, respectivamente. As três seleções venceram as duas primeiras partidas e já estão classificadas para a próxima fase.

Assim, o Brasil pode enfrentar alemães ou franceses logo na próxima fase, mas a combinação depende de uma derrota para a Escócia, o terceiro lugar no grupo e uma combinação de resultados entre os classificados em terceiro. Apesar de ser possível, é um caminho mais improvável do que o cruzamento com uma seleção do Grupo F.

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Onde assistir a Brasil x Escócia?

A partida entre Brasil e Escócia acontece nesta quarta-feira, 24, às 19h (horário de Brasília), no estádio de Miami, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026. O confronto terá transmissão ao vivo da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV. 

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