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Esporte

Copa do Mundo: as grandes seleções que podem ficar fora da segunda fase

Mesmo com 32 vagas, algumas favoritas estão ameaçadas

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 10h39 | Atualizado em 24 jun 2026, 11h34
FLORIDA, USA - JUNE 21: Helio Varela (26) of Cape Verde celebrates after scoring a goal during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group H match between Uruguay and Cape Verde at the Hard Rock Stadium (Miami Stadium) in Miami Gardens, Florida, United States on June 21, 2026. (Photo by Evrim Aydin/Anadolu via Getty Images)
Mathias Olivera, do Uruguai, se lamentando após o gol de Cabo Verde (Evrim Aydin/Anadolu/Getty Images)
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Apesar da ampliação da Copa do Mundo para 48 seleções, com 32 vagas em uma nova fase de 16 avos, algumas seleções favoritas correm o risco de não conseguirem a classificação para o mata-mata. Com o novo formato, se classificam os dois primeiros de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados. Uruguai, Bélgica e Croácia são os casos mais delicados entre as seleções de maior tradição.

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Uruguai

A situação mais complicada é a do Uruguai. Depois de empatar nas duas primeiras rodadas, a equipe de Marcelo Bielsa chegou a última rodada obrigada a igualar ou superar o resultado dos africanos para evitar uma eliminação precoce. O maior problema está no adversário: a Celeste vai enfrentar a Espanha, uma das favoritas ao título, enquanto Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita. Uma vitória uruguaia garante a classificação, mas um tropeço combinado com resultado positivo do rival pode eliminar os bicampeões mundiais.

Bélgica

A Bélgica também vai precisar fazer contas para garantir a classificação. Os belgas empataram os dois jogos e chegaram à rodada final atrás de Egito e Irã na classificação. A situação não é tão complexa pelo adversário: a Bélgica enfrenta a Nova Zelândia, lanterna do grupo, e uma vitória garante a classificação. Por outro lado, uma derrota elimina os belgas da próxima fase. Mesmo um empate pode obrigar a equipe a aguardar o encerramento dos demais grupos para saber se estará entre os oito melhores terceiros colocados.

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Croácia

Finalista em 2018 e terceira colocada em 2022, a Croácia entra na última rodada precisando vencer a Gana para se classificar entre as duas primeiras. Depois de perderem para a Inglaterra na estreia, os croatas venceram o Panamá em um jogo apertado e estão com três pontos no grupo, atrás de Inglaterra e Gana, com quatro. Empate ou derrota na próxima partida praticamente encerra as chances de classificação da Croácia, a depender dos outros terceiros colocados.

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Jogos de Uruguai, Bélgica e Croácia na última rodada:

  • Sexta, 26, 19h – Uruguai x Espanha 
  • Sábado, 27, 0h – Nova Zelândia x Bélgica
  • Sábado, 27, 18h – Croácia x Gana
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