Copa do Mundo 2026: todos os resultados da 1ª rodada
Torneio segue com a 2ª rodada a partir de hoje, 18
A 1ª rodada da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim nesta quarta, 17, com os jogos dos grupos K e L. A primeira semana da competição já mostrou logo de cara o retrato do novo Mundial de 48 seleções, com zebras contra seleções favoritas e jogos muito competitivos. A Alemanha aplicou o resultado mais contundente, 7 a 1 sobre Curaçao, enquanto Espanha e Portugal começaram com empates que acenderam sinais de atenção.
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A Copa segue com a 2ª rodada a partir desta quinta, 18, até a terça-feira, 23. A 3ª e decisiva rodada acontece entre os dias 24 e 27, com os dois jogos de cada grupo acontecendo simultaneamente. O Mundial segue até o dia 19 de julho, quando será disputada a grande final.
Resultados da 1ª rodada da Copa do Mundo 2026:
Grupo A
- México 2 x 0 África do Sul
- Coreia do Sul 2 x 1 Tchéquia
Grupo B
- Canadá 1 x 1 Bósnia-Herzegovina
- Catar 1 x 1 Suíça
Grupo C
- Brasil 1 x 1 Marrocos
- Haiti 0 x 1 Escócia
Grupo D
- Estados Unidos 4 x 1 Paraguai
- Austrália 2 x 0 Turquia
Grupo E
- Alemanha 7 x 1 Curaçao
- Costa do Marfim 1 x 0 Equador
Grupo F
- Holanda 2 x 2 Japão
- Suécia 5 x 1 Tunísia
Grupo G
- Bélgica 1 x 1 Egito
- Irã 2 x 2 Nova Zelândia
Grupo H
- Espanha 0 x 0 Cabo Verde
- Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai
Grupo I
- França 3 x 1 Senegal
- Iraque 1 x 4 Noruega
Grupo J
- Argentina 3 x 0 Argélia
- Áustria 3 x 1 Jordânia
Grupo K
- Portugal 1 x 1 RD Congo
- Uzbequistão 1 x 3 Colômbia
Grupo L
- Inglaterra 4 x 2 Croácia
- Gana 1 x 0 Panamá