Copa do Mundo 2026: todos os resultados da 1ª rodada

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A 1ª rodada da Copa do Mundo de 2026, com 48 seleções, trouxe zebras e jogos intensos. A Alemanha goleou por 7 a 1, enquanto favoritos como Espanha, Portugal e Brasil tropeçaram em empates surpreendentes. Entenda os destaques e a emoção inicial deste novo formato do Mundial.

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A 1ª rodada da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim nesta quarta, 17, com os jogos dos grupos K e L. A primeira semana da competição já mostrou logo de cara o retrato do novo Mundial de 48 seleções, com zebras contra seleções favoritas e jogos muito competitivos. A Alemanha aplicou o resultado mais contundente, 7 a 1 sobre Curaçao, enquanto Espanha e Portugal começaram com empates que acenderam sinais de atenção.

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A Copa segue com a 2ª rodada a partir desta quinta, 18, até a terça-feira, 23. A 3ª e decisiva rodada acontece entre os dias 24 e 27, com os dois jogos de cada grupo acontecendo simultaneamente. O Mundial segue até o dia 19 de julho, quando será disputada a grande final.

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Resultados da 1ª rodada da Copa do Mundo 2026:

Grupo A

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México 2 x 0 África do Sul

Coreia do Sul 2 x 1 Tchéquia

Grupo B

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Canadá 1 x 1 Bósnia-Herzegovina

Catar 1 x 1 Suíça

Grupo C

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Brasil 1 x 1 Marrocos

Haiti 0 x 1 Escócia

Grupo D

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Estados Unidos 4 x 1 Paraguai

Austrália 2 x 0 Turquia

Grupo E

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Alemanha 7 x 1 Curaçao

Costa do Marfim 1 x 0 Equador

Grupo F

Holanda 2 x 2 Japão

Suécia 5 x 1 Tunísia

Grupo G

Bélgica 1 x 1 Egito

Irã 2 x 2 Nova Zelândia

Grupo H

Espanha 0 x 0 Cabo Verde

Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai

Grupo I

França 3 x 1 Senegal

Iraque 1 x 4 Noruega

Grupo J

Argentina 3 x 0 Argélia

Áustria 3 x 1 Jordânia

Grupo K

Portugal 1 x 1 RD Congo

Uzbequistão 1 x 3 Colômbia

Grupo L

Inglaterra 4 x 2 Croácia

Gana 1 x 0 Panamá