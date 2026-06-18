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Esporte

Copa do Mundo 2026: todos os resultados da 1ª rodada

Torneio segue com a 2ª rodada a partir de hoje, 18

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 08h27 | Atualizado em 18 jun 2026, 11h02
MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 21: FIFA World Cup Trophy is displayed on a plinth at Azteca Stadium on April 21, 2024 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez - FIFA/FIFA via Getty Images)
Taça da Copa do Mundo no Estádio Azteca, no México (Manuel Velasquez - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Copa do Mundo 2026: todos os resultados da 1ª rodada Priorize VEJA no Google

A 1ª rodada da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim nesta quarta, 17, com os jogos dos grupos K e L. A primeira semana da competição já mostrou logo de cara o retrato do novo Mundial de 48 seleções, com zebras contra seleções favoritas e jogos muito competitivos. A Alemanha aplicou o resultado mais contundente, 7 a 1 sobre Curaçao, enquanto Espanha e Portugal começaram com empates que acenderam sinais de atenção.

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A Copa segue com a 2ª rodada a partir desta quinta, 18, até a terça-feira, 23. A 3ª e decisiva rodada acontece entre os dias 24 e 27, com os dois jogos de cada grupo acontecendo simultaneamente. O Mundial segue até o dia 19 de julho, quando será disputada a grande final.

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Resultados da 1ª rodada da Copa do Mundo 2026:

Grupo A

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  • México 2 x 0 África do Sul
  • Coreia do Sul 2 x 1 Tchéquia

Grupo B

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  • Canadá 1 x 1 Bósnia-Herzegovina
  • Catar 1 x 1 Suíça

Grupo C

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  • Brasil 1 x 1 Marrocos
  • Haiti 0 x 1 Escócia

Grupo D

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  • Estados Unidos 4 x 1 Paraguai
  • Austrália 2 x 0 Turquia

Grupo E

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  • Alemanha 7 x 1 Curaçao
  • Costa do Marfim 1 x 0 Equador

Grupo F

  • Holanda 2 x 2 Japão
  • Suécia 5 x 1 Tunísia

Grupo G

  • Bélgica 1 x 1 Egito
  • Irã 2 x 2 Nova Zelândia

Grupo H

  • Espanha 0 x 0 Cabo Verde
  • Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai

Grupo I

  • França 3 x 1 Senegal
  • Iraque 1 x 4 Noruega

Grupo J

  • Argentina 3 x 0 Argélia
  • Áustria 3 x 1 Jordânia

Grupo K

  • Portugal 1 x 1 RD Congo
  • Uzbequistão 1 x 3 Colômbia

Grupo L

  • Inglaterra 4 x 2 Croácia
  • Gana 1 x 0 Panamá
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Copa do Mundo 2026
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