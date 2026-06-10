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Esporte

Copa do Mundo 2026: as seleções favoritas nas casas de apostas

Torneio começa nesta quinta, 11; partida de estreia será entre México e África do Sul

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 11h54 | Atualizado em 11 jun 2026, 11h39
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Taça da Copa do Mundo e a bola oficial qdo torneio  (ADIDAS/EFE)
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Copa do Mundo 2026: as seleções favoritas nas casas de apostas Priorize VEJA no Google

A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira, 11, e uma seleção já desponta como a favorita das principais casas de apostas. A Espanha chega como a seleção mais bem posicionada para levantar a taça, seguida de perto pela França. Inglaterra, Portugal, Brasil e Argentina completam o grupo das favoritas, embora tenham mais variações dependendo da plataforma.

+ Jogos do Brasil na Copa do Mundo: datas, horários e onde assistir

O favoritismo espanhol se explica pela combinação de uma geração jovem com o título recente da Eurocopa e um futebol que voltou a ser reconhecido por controle, agressividade e repertório. A França, finalista em 2018 e 2022, segue sustentada pela força de seu elenco e por Kylian Mbappé. A Inglaterra aparece logo atrás, ainda perseguida pelo peso histórico de não vencer uma Copa desde 1966. O Brasil, maior campeão mundial, surge entre os cinco principais nomes, mas com odds mais altas — sinal de respeito, não de convicção do mercado.

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Cotações das cinco favoritas ao título da Copa do Mundo de acordo com as casas de apostas:

  • Betano: Espanha (5.50) – França (6.00) – Inglaterra (7.30) – Brasil (9.50) – Portugal (9.50)
  • bet365: Espanha (5.50) – França (6.00) – Inglaterra (7.50) – Brasil (9.00) – Portugal (9.00)
  • Sportingbet: Espanha (5.50) – França (6.00) – Inglaterra (8.00) – Portugal (9.00) – Brasil e Argentina (10.00)
  • Superbet: Espanha (5.50) – França (6.00) – Inglaterra (8.00) – Portugal (9.00) – Brasil e Argentina (9.50)
  • Esportes da Sorte: Espanha (5.50) – França (5.96) – Inglaterra (7.58) – Portugal (8.99) – Brasil (9.17)
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Onde assistir a partida de estreia da Copa do Mundo de 2026?

México e África do Sul vão realizar a partida de estreia da Copa do Mundo de 2026 na quinta-feira, 11, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da CazéTV, da ge tv e da N Sports.

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Copa do Mundo 2026
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