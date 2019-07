Copa do Brasil e Brasileirão estão de volta; a agenda da semana

A Copa América mal acabou e os jogadores que atuam no Brasil já têm de se reapresentar a seus clubes para a disputa dos campeonatos nacionais. O apertado calendário do futebol no país reserva confrontos importantes já a partir desta quarta-feira, 10, com o início da fase de quartas de final da Copa do Brasil. O Brasileirão volta no próximo final de semana.

O Grêmio, de Everton, um dos artilheiros da Copa América, é um dos primeiros a reestrear. Recebe o Bahia daqui a dois dias em Porto Alegre, no duelo de ida das quartas da Copa do Brasil. Athletico Paranaense contra Flamengo e Palmeiras versus Internacional são os outros dois duelos da noite de quarta pela competição. O clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético será no dia seguinte. A Copa Sul-Americana também volta no meio de semana, mas sem partidas de clubes brasileiros.

O Brasileirão já vem na sequência. Quatro jogos abrem a décima rodada no sábado, com destaque para o clássico paulista entre São Paulo e o líder Palmeiras. No domingo, acontecem mais cinco partidas. O Corinthians dos selecionáveis Cássio e Fagner, que não entraram em nem um minuto sequer da Copa América, recebe o CSA. Fluminense e Ceará fecham a rodada na segunda-feira à noite no Maracanã.

A agenda de jogos da semana

Quartas de final da Copa do Brasil:

Quarta-feira, 10

19h15

Grêmio x Bahia, na Arena do Grêmio

21h30

Athletico Paranaense x Flamengo, na Arena da Baixada

Palmeiras x Internacional, no Allianz Parque

Quinta-feira, 11

20h

Cruzeiro x Atlético Mineiro, no Mineirão

Décima rodada do Brasileirão:

Sábado, 12

17h

Grêmio x Vasco, na Arena do Grêmio

Fortaleza x Avaí, no Castelão

19h

São Paulo x Palmeiras, no Morumbi

Bahia x Santos, no estádio de Pituaçu

Domingo, 13

11h

Flamengo x Goiás, no Maracanã

16h

Cruzeiro x Botafogo, no Mineirão

Corinthians x CSA, na Arena Corinthians

Athletico Paranaense x Internacional, na Arena da Baixada

19h

Chapecoense x Atlético Mineiro, na Arena Condá

Segunda-feira, 14

20h

Fluminense x Ceará, no Maracanã