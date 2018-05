Copa do Brasil: Corinthians decide vaga contra o Vitória; como assistir

O Corinthians recebe o Vitória na noite desta quinta-feira, em Itaquera, para decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil de 2018. Os dois times precisam de vitórias simples para avançar, já que jogo de ida em Salvador terminou empatado em 0 a 0. Novo empate, independentemente do número de gols, leva o jogo para os pênaltis. O duelo será transmitido apenas em TV fechada, pelo canal Fox Sports, a partir das 19h30 (de Brasília),

Em situação financeira conturbada e de olho no prêmio de 50 milhões de reais disponível para quem levar o título do torneio, o Corinthians faz questão até de esquecer que o próximo embate é um clássico contra o Palmeiras, no domingo, e que os jogadores estão desgastados pela forte sequência de jogos.]

Xodó da torcida, o atacante Pedrinho seguirá entre os titulares, na vaga de Mateus Vital. O habilidoso canhoto de 20 anos vai compor a linha ofensiva ao lado de Jadson, Rodriguinho e Romero, ficando responsável por transpor a barreira imposta pelo adversário.

Do outro lado, os baianos somam duas derrotas consecutivas e veem a possibilidade de eliminar o campeão brasileiro para dar mais tranquilidade à equipe até a parada para a Copa do Mundo. No Brasileirão do ano passado, o Vitória foi o responsável por quebrar a invencibilidade de 34 jogos do Corinthians, ao vencer em Itaquera por 1 a 0.

Para o embate, os baianos não poderão contar com o atacante Wallyson, impedido de atuar por questões de regularização de atletas. Já o volante Willian Farias e o meio-campista José Welison estão de volta e devem começar jogando.

Prováveis escalações:

Corinthians: Cássio; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Pedrinho, Jadson, Rodriguinho e Romero

Técnico: Fábio Carille

Vitória: Caíque; Jeferson, Kanu, Aderllan e Pedro Botelho; Uillian Correia, Willian Farias, Neilton, José Welison e Yago; Denílson

Técnico: Vágner Mancini

(com Gazeta Press)