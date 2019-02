Copa Davis: dupla perde e Brasil fica em desvantagem para a Bélgica

Em uma das piores atuações da dupla formada por Marcelo Melo e Bruno Soares, o Brasil se complicou no confronto contra a Bélgica, pela fase de classificação da Copa Davis, em quadra de saibro montada no ginásio Sabiazinho, em Uberlândia (MG). Mesmo sendo considerados favoritos, os mineiros foram derrotados neste sábado pelos belgas Sander Gille e Joran Vliegen por 2 a 0 – parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), depois de 1h23min de partida. Assim, a Bélgica está vencendo por 2 a 1.

Afastado das quadras desde o final da temporada passada por conta de uma lesão nas costas – que o tirou até do Aberto da Austrália, em janeiro, em Melbourne -, Melo sentiu o peso da falta de ritmo e não conseguiu jogar no melhor nível. Depois da derrota no primeiro set, os mineiros fizeram um ajuste na hora da devolução para tentar mudar o panorama, mas nem isso foi suficiente para ajudá-los a buscar uma virada.

Com surpreendente e inesperada derrota nas duplas, o Brasil fica em situação bastante difícil e agora não pode mais perder um jogo sequer no confronto. Caberá primeiro ao cearense Thiago Monteiro empatar a série no duelo contra Kimmer Coppejans, levando a definição para a quinta partida, em que o paulista Rogério Silva medirá forças contra Arthur de Greef.

Na sexta-feira, no primeiro dia de disputas, Thiago Monteiro aplicou um 2 sets a 0 (6/3 e 6/2) contra Arthur de Greef, mas Rogério Dutra Silva foi amplamente dominado na sequência por Kimmer Coppejans, que venceu também em sets diretos com um duplo 6/4.

O Brasil busca a vitória contra a desfalcada equipe belga, que não tem David Goffin e nem Steve Darcis, para ganhar vaga na fase final da Davis, que equivale à elite do tênis mundial. Esta fase será toda disputada em apenas uma semana, em novembro, na cidade de Madri, na Espanha. Até a temporada passada, o então Grupo Mundial era realizado ao longo do ano, em diversas sedes.