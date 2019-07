Caminhada no campo e encontro com Neymar: a noite de Bolsonaro no Mineirão

BELO HORIZONTE – Jair Bolsonaro pisou no gramado do Mineirão, ainda durante o intervalo do clássico entre Brasil e Argentina, para saudar a torcida, que ficou dividida com sua presença. Enquanto boa parte o aplaudiu e gritou “mito”, outro grupo significativo o vaiou. O presidente não se intimidou com os críticos e seguiu acenando e mandando beijos, com a bandeira brasileira na mão.

A expectativa do encontro com Neymar no Mineirão se confirmou. O presidente da República e o atacante se encontraram em um dos camarotes do Mineirão antes do jogo da semifinal da Copa América. Em sua conta no Twitter, o político divulgou o momento.