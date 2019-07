Copa América: como assistir à final entre Brasil e Peru

O Brasil enfrenta o Peru na final da Copa América neste domingo, 7, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília) e será transmitido em TV aberta pela Globo, e na fechada pelo SporTV.

A equipe de Tite chega à decisão como a melhor defesa. Em cinco jogos, o goleiro Alisson não sofreu nenhum gol. Philippe Coutinho, Everton e Roberto Firmino, três dos titulares, marcaram dois gols e dividem a artilharia do torneio com outros onze jogadores.

O confronto é uma revanche para os peruanos. Na última partida da primeira fase, a seleção de Paolo Guerrero sofreu uma goleada por 5 a 0 dos brasileiros na Arena Corinthians. A equipe chegou à final como a maior surpresa da competição após superar o Uruguai e o Chile.