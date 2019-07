Copa América: como assistir à decisão de 3º lugar entre Argentina e Chile

Os finalistas das duas últimas edições da Copa América se enfrentam neste sábado, 6, na decisão de terceiro lugar. O jogo entre Argentina e Chile acontece às 16h (horário de Brasília), na Arena Corinthians, e terá transmissão apenas em TV fechada pelo canal SporTV.

O Chile é o atual bicampeão do torneio e perdeu a chance de conquistar o terceiro título com a derrota por 3 a 0 para o Peru, em Porto Alegre. O confronto deve marcar a última partida de uma vitória geração do país. “Temos de fazer um trabalho intenso de renovação. Nosso objetivo a partir de agora é obter uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Não tivemos gerações sub-15, sub-17 e sub-19 vencedoras e por isso somos a única seleção sem jogadores sub-23 na Copa América”, afirmou o técnico Reinaldo Rueda.

O técnico argentino Lionel Scaloni terá dois desfalques para a disputa do terceiro lugar. O meio-campo Marcos Acuña e o atacante Lautaro Martínez estão suspensos. Giovani Lo Celso e Paulo Dybala serão os substitutos. O capitão Lionel Messi também estará em campo.