Copa Africana de Nações Feminina tem grande campeã e define classificadas para o Mundial
Ambos garantidos na Copa do Mundo, Camarões venceu Malawi na decisão do torneio continental
Camarões venceu Malawi por 3 a 0 na final da Copa Africana de Nações Feminina e fechou com chave de ouro a campanha que garantiu a vaga na Copa do Mundo Feminina no próximo ano, no Brasil. Marie Ngah (duas vezes) e Naomi Eto marcaram os gols da partida realizada em Rabat, no Marrocos, neste domingo, 16, e garantiram o primeiro título do país na competição.
Apesar de ter ficado com o vice-campeonato, a equipe malauiana encerra a competição com muito a comemorar já que também se classificou, de maneira inédita, para o Mundial. Em campanha histórica, liderada pelas irmãs, irmãs Tabitha e Temwa Chawinga, o jogo que garantiu o feito inédito foram as quartas de final do continental, com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre Gana.
Como semifinalistas Argélia e Marrocos também se classificaram diretamente para a Copa do Mundo. Na disputa de terceiro lugar do continental entre as seleções, as argelinas levaram a melhor nos pênaltis por 3 a 2, após empate em 1 a 1 com a bola rolando.
África do Sul e Gana serão as representantes do continente na repescagem internacional da Fifa, e se juntam a Equador, Papua-Nova Guiné, Taipei Chinesa, Uzbequistão e Venezuela na disputa por três vagas no Mundial. Ainda faltam duas representantes da Concacaf e uma da Uefa entre as classificadas para a repescagem que terá o sorteio dos seus jogos nesta quinta, 20.
Confira as seleções classificadas para a Copa do Mundo Feminina 2027:
- Anfitrião: Brasil
- AFC: Austrália, Filipinas, Japão, Coreia do Norte, China e Coreia do Sul
- CAF: Argélia, Camarões, Malawi e Marrocos
- Concacaf: Nenhum até o momento
- CONMEBOL: Argentina e Colômbia
- OFC: Nova Zelândia
- UEFA: Alemanha, França, Dinamarca e Espanha