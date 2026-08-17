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Esporte

Copa Africana de Nações Feminina tem grande campeã e define classificadas para o Mundial

Ambos garantidos na Copa do Mundo, Camarões venceu Malawi na decisão do torneio continental

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 12h27
Time de futebol feminino comemora vitória em campo, com confetes roxos e dourados caindo. As jogadoras vestem uniformes verdes e vermelhos, erguendo os braços em celebração. Ao fundo, um banner com a palavra CHAMPIONS e bandeiras de Camarões.
Camarões é campeão da Copa Africana de Nações Feminina 2026 (CAF Online/Divulgação)
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Copa Africana de Nações Feminina tem grande campeã e define classificadas para o Mundial Priorizar nos meus resultados Google

Camarões venceu Malawi por 3 a 0 na final da Copa Africana de Nações Feminina e fechou com chave de ouro a campanha que garantiu a vaga na Copa do Mundo Feminina no próximo ano, no Brasil. Marie Ngah (duas vezes) e Naomi Eto marcaram os gols da partida realizada em Rabat, no Marrocos, neste domingo, 16, e garantiram o primeiro título do país na competição.

Apesar de ter ficado com o vice-campeonato, a equipe malauiana encerra a competição com muito a comemorar já que também se classificou, de maneira inédita, para o Mundial. Em campanha histórica, liderada pelas irmãs, irmãs Tabitha e Temwa Chawinga, o jogo que garantiu o feito inédito foram as quartas de final do continental, com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre Gana. 

Como semifinalistas Argélia e Marrocos também se classificaram diretamente para a Copa do Mundo. Na disputa de terceiro lugar do continental entre as seleções, as argelinas levaram a melhor nos pênaltis por 3 a 2, após empate em 1 a 1 com a bola rolando.

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África do Sul e Gana serão as representantes do continente na repescagem internacional da Fifa, e se juntam a Equador, Papua-Nova Guiné, Taipei Chinesa, Uzbequistão e Venezuela na disputa por três vagas no Mundial. Ainda faltam duas representantes da Concacaf e uma da Uefa entre as classificadas para a repescagem que terá o sorteio dos seus jogos nesta quinta, 20. 

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Confira as seleções classificadas para a Copa do Mundo Feminina 2027:

  • Anfitrião: Brasil
  • AFC: Austrália, Filipinas, Japão, Coreia do Norte, China e Coreia do Sul
  • CAF: Argélia, Camarões, Malawi e Marrocos
  • Concacaf: Nenhum até o momento
  • CONMEBOL: Argentina e Colômbia
  • OFC: Nova Zelândia
  • UEFA: Alemanha, França, Dinamarca e Espanha
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TAGS:
Copa do Mundo
Futebol Feminino
Seleção de Camarões de Futebol
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