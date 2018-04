Copa 2018: Rússia espera mais torcedores de EUA, China e América Latina

O governo russo divulgou nesta segunda-feira que a maior parte dos torcedores que visitarão a capital Moscou durante a Copa do Mundo serão dos Estados Unidos, da China, e de países da América Latina – apesar dos recentes conflitos políticos entre russos e americanos. “Em número de turistas e torcedores, liderarão EUA, China, México, Argentina e Uruguai, apesar de as seleções americana e chinesa não participarem do torneio”, disse o chefe do Departamento de Esportes e Turismo, Nikolai Guliaev.

Segundo a Fifa, argentinos e mexicanos são, após os russos, os que mais compraram ingressos para o Mundial antes da última fase de vendas, na semana passada. Os turistas e torcedores do Brasil não foram citados pelo governo nem pela Fifa, apesar de a seleção brasileira ser uma das favoritas ao título.