Convocação da seleção brasileira hoje: horário e onde assistir

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Nesta quinta-feira, às 15h, Carlo Ancelotti anuncia a última convocação da Seleção Brasileira de 2026 para os amistosos contra Japão e Singapura. O técnico busca novos nomes e pode preservar atletas do futebol brasileiro, dando sequência à reconstrução da equipe após a Copa de 2026 e visando os próximos ciclos.

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O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta quinta-feira, 29, às 15h (horário de Brasília), a última convocação da seleção brasileira em 2026. A divulgação será realizada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A lista definirá os jogadores que disputarão os amistosos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro, respectivamente. O assunto está em alta no Google Trends.

A convocação representa mais uma etapa do processo de reconstrução da equipe depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, diante da Noruega. Com o início de um novo ciclo, Ancelotti busca ampliar o leque de opções e observar atletas que possam assumir protagonismo na preparação para a Copa América de 2028 e o Mundial de 2030.

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Uma das principais expectativas envolve a presença de novos nomes. O treinador já sinalizou a intenção de promover mudanças em relação à lista anterior, abrindo espaço para jovens jogadores. Outra questão é a possível preservação de atletas que atuam no futebol brasileiro, especialmente diante da reta final do Campeonato Brasileiro e das competições de mata-mata. Clubes nacionais manifestaram preocupação com eventuais desfalques neste período decisivo.

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A seleção chega à última Data Fifa do ano depois de uma sequência de três amistosos na Ásia e na Oceania. O Brasil empatou com a Austrália por 1 a 1, venceu os australianos por 4 a 2 e goleou a Índia por 4 a 0. Os resultados deram sequência aos testes do treinador, mas também evidenciaram a necessidade de consolidar uma formação capaz de enfrentar adversários de maior exigência técnica.

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O reencontro com o Japão será especialmente interessante. As duas seleções se enfrentaram na Copa do Mundo deste ano, quando os brasileiros venceram por 2 a 1. Já a partida contra Singapura oferecerá a Ancelotti a oportunidade de observar alternativas. Ambos os confrontos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura, com capacidade para cerca de 55 mil torcedores.

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Horário e onde assistir à convocação:

A convocação da seleção brasileira nesta quinta-feira, 29, às 15h (horário de Brasília), na sede da CBF, no Rio, terá transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube, sportv e getv.