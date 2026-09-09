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Esporte

Convocação da seleção brasileira hoje: horário e onde assistir

Carlo Ancelotti anuncia nesta quarta, 9, os 26 jogadores para os amistosos contra Austrália e Índia. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 09h32 | Atualizado em 9 set 2026, 15h08
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A seleção brasileira começa nesta quarta-feira, 9, um novo capítulo. Às 15h (horário de Brasília), o técnico Carlo Ancelotti anunciará, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, os 26 jogadores escolhidos para os três primeiros amistosos do Brasil depois da Copa do Mundo de 2026. 

A expectativa em torno da lista está concentrada sobretudo na palavra que passou a dominar o discurso da comissão técnica: renovação. Depois do encerramento da participação brasileira na Copa do Mundo, Ancelotti indicou publicamente que pretende aproveitar os próximos compromissos para observar uma nova geração de jogadores. 

 Entre os jogadores na pré-lista são André e Breno Bidon, do Corinthians; Gabriel Bontempo, do Santos; Pedro e Samuel Lino, do Flamengo; e Otávio, Jonathan Jesus, Zé Lucas, Matheus Pereira e Kaio Jorge, do Cruzeiro

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Os próximos jogos do Brasil

O primeiro compromisso será contra a Austrália, no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, no dia 29 de setembro, Brasil e Austrália voltam a se enfrentar, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Depois, a delegação brasileira seguirá para a Índia. No dia 3 de outubro, a seleção enfrentará os donos da casa no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Será o primeiro confronto da história entre as seleções principais de Brasil e Índia.

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A convocação desta quarta-feira é o ponto de partida de um projeto que mira a Copa América de 2028 e, principalmente, a Copa do Mundo de 2030. Os 26 convocados por Ancelotti terão nos próximos amistosos a oportunidade de ganhar espaço e mostrar que podem fazer parte do novo ciclo da seleção brasileira.

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Onde assistir à convocação da seleção brasileira:

  • Data: quarta-feira, 9 de setembro
  • Horário: 15h (de Brasília)
  • Local: sede da CBF, Rio de Janeiro
  • Transmissão: CBF TV (YouTube), sportv e getv
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TAGS:
Amistosos Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti
seleção brasileira
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