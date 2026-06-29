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Esporte

Contra o Japão, Rogério Ceni jogou sua única partida de Copa

Goleiro foi convocado para dois Mundiais e campeão em 2002

Por Ígor Resende 29 jun 2026, 12h30 | Atualizado em 29 jun 2026, 12h31
Homem de meia-idade, cabelo curto e grisalho, veste camisa de goleiro verde da seleção brasileira com o número 12 e luvas brancas com detalhes vermelhos, em campo de futebol
Rogério Ceni na Copa do Mundo de 2006 (Mike Egerton - PA Images/Getty Images)
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Contra o Japão, Rogério Ceni jogou sua única partida de Copa Priorize VEJA no Google

A partida entre Brasil e Japão na Copa do Mundo de 2006 marcou a estreia – e a despedida – do goleiro Rogério Ceni. O ídolo do São Paulo entrou no lugar de Dida aos 37 minutos do segundo tempo para o seu único jogo na história do torneio. 

Ceni não sofreu nenhum dos gols da goleada por 4 a 1 sobre os asiáticos. O arqueiro também foi convocado para o Mundial de 2002 como terceiro goleiro e, portanto, é um dos pentacampeões mundiais.

Com duas vitórias nos primeiros jogos, o técnico Carlos Alberto Parreira decidiu poupar vários titulares: Cafu, Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto e Adriano. Para o lugar deles, foram escolhidos: Cicinho, Gilberto, Gilberto Silva, Juninho Pernambucano e Robinho.

O jogador Tamada abriu o placar para o Japão, aos 34 minutos do primeiro tempo. Aos 46, Ronaldo empatou. Juninho virou no começo do segundo tempo, aos 8 minutos. Aos 14, o lateral Gilberto ampliou e aos 37 o Fenômeno fechou a goleada.

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A seleção brasileira foi escalada com: Dida, Cicinho, Lúcio, Juan, Gilberto, Gilberto Silva, Juninho Pernambucano, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Robinho e Ronaldo Fenômeno.

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