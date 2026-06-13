Contagem regressiva: ansiedade toma conta dos brasileiros nas redes antes da estreia
Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado, 13, às 19h
Depois de quatro anos o Brasil volta a disputar uma partida de Copa do Mundo neste sábado, 13, mas as horas finais de espera para a estreia parecem mais longas para os brasileiros.
Nas redes, os internautas comentam sobre a ansiedade pelo jogo entre Brasil e Marrocos, que começa às 19h.
A partida também está entre as que tiveram mais ingressos vendidos na competição, com 75 mil entradas negociadas antecipadamente.
9 horas pro jogo do Brasil e nem tô conseguindo trabalhar direito com a ansiedade pro jogoSiga
— – (@vinicux) June 13, 2026
falei q n tava ansiosa p jogo do brasil e ja to passando mal d ansiedade
— nana (@iwonrinaa) June 13, 2026
qual a necessidade desse jogo do Brasil ser 19h, vou morrer de ansiedade até lá vei
— isa do jin VAI VER O BTS (@isalima7_) June 13, 2026
gente nao existe isso de jogo do brasil a noite parece que nao chega a hora nunca
— mia (@nyrasz) June 13, 2026
a mamãe organizando a casa toda com bandeirinhas, e tudo com as cores do brasil, papai fazendo churras, e o jogo é so 19hrs pensa num povo ansioso
— biazoka (@biacrfxz) June 13, 2026