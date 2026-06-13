Contagem regressiva: ansiedade toma conta dos brasileiros nas redes antes da estreia

Depois de quatro anos o Brasil volta a disputar uma partida de Copa do Mundo neste sábado, 13, mas as horas finais de espera para a estreia parecem mais longas para os brasileiros.

Nas redes, os internautas comentam sobre a ansiedade pelo jogo entre Brasil e Marrocos, que começa às 19h.

A partida também está entre as que tiveram mais ingressos vendidos na competição, com 75 mil entradas negociadas antecipadamente.

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falei q n tava ansiosa p jogo do brasil e ja to passando mal d ansiedade — nana (@iwonrinaa) June 13, 2026

qual a necessidade desse jogo do Brasil ser 19h, vou morrer de ansiedade até lá vei — isa do jin VAI VER O BTS (@isalima7_) June 13, 2026

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gente nao existe isso de jogo do brasil a noite parece que nao chega a hora nunca — mia (@nyrasz) June 13, 2026

a mamãe organizando a casa toda com bandeirinhas, e tudo com as cores do brasil, papai fazendo churras, e o jogo é so 19hrs pensa num povo ansioso — biazoka (@biacrfxz) June 13, 2026