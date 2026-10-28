🔥 A Black Friday começou! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!
Esporte

Conmebol toma decisão sobre apelo de Flamengo por semifinal da Libertadores

Rubro-negro pedia pontos do jogo da volta por escalação irregular de Marcos Rojo do Estudiantes; clube brasileiro ainda espera julgamento do TAS

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 16h32
Goleiro de uniforme amarelo se estica para defender uma bola, enquanto um jogador de camisa preta e vermelha com o número 27 observa. Torcedores lotam as arquibancadas ao fundo.
Muslera, goleiro do Estudiantes, defendeu pênalti de Bruno Henrique, do Flamengo, e garantiu vaga do clube argentino na final da Libertadores (Wagner Meier/Getty Images)
Continua após publicidade
Conmebol toma decisão sobre apelo de Flamengo por semifinal da Libertadores Priorize VEJA no Google

A Conmebol rejeitou, nesta quarta-feira (28), a ação do Flamengo sobre a suposta escalação irregular do zagueiro argentino Marcos Rojo no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores contra o Estudiantes de La Plata, que venceu nos pênaltis para garantir vaga na final contra o Palmeiras.

A medida garante que o time argentino decida o torneio contra o Verdão no dia 28 de novembro, em Montevidéu, enquanto é aguardada a decisão definitiva da Corte Arbitral do Esporte (CAS).

A Comissão Disciplinar decidiu “rejeitar integralmente o protesto apresentado pelo Clube de Regatas do Flamengo no dia 23 de outubro de 2026, com relação à suposta escalação irregular” do jogador do Estudiantes, informou a Conmebol em um comunicado.

Siga

A CAS autorizou provisoriamente a atuação de Rojo no jogo de volta da semifinal da Libertadores, na última quinta-feira, no Maracanã, depois que o clube argentino fez uma solicitação após receber uma resposta negativa da Conmebol.

Continua após a publicidade

Ao permitir a escalação de Rojo, a instância máxima da justiça desportiva, no entanto, “negou o pedido do Estudiantes de anular as consequências desportivas e disciplinares que pudessem decorrer” de sua decisão final, segundo explicou o Flamengo no sábado.

A decisão definitiva da CAS, que poderia dar razão ao clube carioca e deixar a classificação do Estudiantes em suspenso, ainda não é conhecida.

Continua após a publicidade

O Flamengo, atual campeão da Libertadores, tenta obter a vitória nos tribunais devido à suposta escalação irregular do ex-zagueiro do Manchester United, que antes da semifinal se transferiu do Racing para o Estudiantes.

A equipe de La Plata venceu a disputa de pênaltis no jogo de volta da semifinal por 3-2, após dois empates sem gols.

Continua após a publicidade

O clube argentino comemorou a decisão da Conmebol nesta quarta-feira. “Nos vemos dia 28, família!” escreveu o Estudiantes em sua conta na rede social X. O time vai em busca de seu quinto título na Libertadores, o primeiro desde 2009.

(Com AFP)

Publicidade
TAGS:
Conmebol
Copa Libertadores
Flamengo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).