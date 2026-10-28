Conmebol toma decisão sobre apelo de Flamengo por semifinal da Libertadores

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A Conmebol rejeitou o protesto do Flamengo sobre a suposta escalação irregular do zagueiro Marcos Rojo na semifinal da Libertadores, confirmando o Estudiantes na final contra o Palmeiras. A decisão provisória da CAS permitiu a atuação de Rojo, mas o Flamengo ainda aguarda a deliberação final que pode mudar o cenário. Entenda os detalhes.

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A Conmebol rejeitou, nesta quarta-feira (28), a ação do Flamengo sobre a suposta escalação irregular do zagueiro argentino Marcos Rojo no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores contra o Estudiantes de La Plata, que venceu nos pênaltis para garantir vaga na final contra o Palmeiras.

A medida garante que o time argentino decida o torneio contra o Verdão no dia 28 de novembro, em Montevidéu, enquanto é aguardada a decisão definitiva da Corte Arbitral do Esporte (CAS).

A Comissão Disciplinar decidiu “rejeitar integralmente o protesto apresentado pelo Clube de Regatas do Flamengo no dia 23 de outubro de 2026, com relação à suposta escalação irregular” do jogador do Estudiantes, informou a Conmebol em um comunicado.

A CAS autorizou provisoriamente a atuação de Rojo no jogo de volta da semifinal da Libertadores, na última quinta-feira, no Maracanã, depois que o clube argentino fez uma solicitação após receber uma resposta negativa da Conmebol.

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Ao permitir a escalação de Rojo, a instância máxima da justiça desportiva, no entanto, “negou o pedido do Estudiantes de anular as consequências desportivas e disciplinares que pudessem decorrer” de sua decisão final, segundo explicou o Flamengo no sábado.

A decisão definitiva da CAS, que poderia dar razão ao clube carioca e deixar a classificação do Estudiantes em suspenso, ainda não é conhecida.

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O Flamengo, atual campeão da Libertadores, tenta obter a vitória nos tribunais devido à suposta escalação irregular do ex-zagueiro do Manchester United, que antes da semifinal se transferiu do Racing para o Estudiantes.

A equipe de La Plata venceu a disputa de pênaltis no jogo de volta da semifinal por 3-2, após dois empates sem gols.

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O clube argentino comemorou a decisão da Conmebol nesta quarta-feira. “Nos vemos dia 28, família!” escreveu o Estudiantes em sua conta na rede social X. O time vai em busca de seu quinto título na Libertadores, o primeiro desde 2009.

(Com AFP)